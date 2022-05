F1 22 non è ancora uscito, ma si parla già di F1 23: sarà vera next-gen

L’uscita di F1 22, il nuovo videogioco ufficiale dedicato al Campionato Mondiale di Formula Uno, è prevista per il prossimo luglio, ma adesso si parla già del suo successore: F1 23.

Secondo l’insider Tom Henderson, fonte molto affidabile quando si tratta di indiscrezioni, Codemasters starebbe già lavorando al nuovo gioco, che questa volta potrà definirsi veramente “next-gen” rispetto alle ultime uscite. Pare infatti che lo sviluppatore si stia concentrando su una forte rivoluzione dal punto di vista tecnico, con l’introduzione di una nuova modalità chiamata F1 World.

F1 23: un gioco veramente next-gen?

Non è chiaro al momento se questo possa essere un suggerimento del fatto che F1 23 uscirà soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S o arriverà ancora anche sulle vecchie PlayStation 4 e Xbox One. Sta di fatto che, dopo due episodi di passaggio, Codemasters avrebbe deciso di rinnovare il suo simcade dal punto di vista tecnico e di farlo anche in maniera abbastanza decisa.

Grande novità, per quanto riguarda le modalità di gioco, dovrebbe essere la nuova F1 World, che punterà ad espandere quanto vedremo già quest’anno con F1 22. Secondo la fonte, potrebbero esserci anche dei jet privati ad attenderci!

L’articolo di Tom Henderson non parla comunque soltanto di Formula Uno, perché pare che EA voglia fare le cose in grande per quanto riguarda i racing game. Gli studi Codemasters di Cheshire sono stati recentemente integrati con Criterion Games allo scopo di lavorare al nuovo Need for Speed: inoltre, Slightly Mad Studios pare stia sviluppando Project CARS 4.

Si parla anche del ritorno della serie WRC, mentre non ci sono indicazioni al momento per Burnout.