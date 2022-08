F-Secure al 50% di sconto: l'antivirus finlandese incubo degli hacker

F-Secure Total è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una protezione efficace contro cybercriminali, malware e altre minacce del Web. Si tratta di un antivirus finlandese conosciuto per la sua integrità nel difendere i dispositivi su cui è stato attivato e rispettare la privacy.

Oggi lo ottieni in offerta al 50% di sconto e puoi anche provarlo 30 giorni con la formula “Soddisfatti o rimborsati”. Ma siamo sicuri che avrai solo lodi ed encomi per questo sistema di sicurezza efficace e professionale.

Il fatto che sia finlandese lo eleva sopra gli standard perché portabandiera della sicurezza online nordica. F-Secure è un marchio registrato che attesta e dimostra la sua produzione in Finlandia. Di questi tempi, avere la certezza di dove è fabbricato un antivirus fa tanto.

Antivirus finlandese: F-Secure Total è 100% sicuro ed efficiente

Sicurezza ed efficienza sono le due parole chiave di questo antivirus finlandese. F-Secure è un ottimo prodotto realizzato da esperti nel settore della cybersecurity. La sua protezione pluripremiata di alto livello ha collezionato diversi encomi e premi per la migliore protezione in tutto il mondo.

Inoltre puoi dormire sonni tranquilli perché F-Secure ha la sua sede al di fuori di Russia, Cina, Stati Uniti e altri paesi di sorveglianza di 14 Eyes. Tra l’altro, a questo si aggiunge anche la certificazione che i tuoi dati personali sono trattati secondo la giurisdizione UE e GDPR.

Questo antivirus è facile da installare e offre una buona difesa contro virus, hacking e tracking. Perciò puoi star sicuro di avere fra le mani tutta la protezione di cui hai bisogno in un unico software compatibile per sistemi operativi quali Windows, MacOS, Android e iOS.

Infatti, include anche una potente VPN per navigare in totale anonimato e lontano da occhi indiscreti, oltre a un comodo Password Manager che permette di gestire le credenziali di accesso proteggendo la tua identità online con avvisi di violazione e dati in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.