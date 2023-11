Extra Sconto 24% Unieuro: prezzo clamoroso per Rowenta X-Force Flex (151€)

Tra le migliori offerte della promo Extra Sconto 24% Unieuro, valida oggi e domani sul sito unieuro.it, segnaliamo l’aspirapolvere Rowenta X-Force Flex a 151€. Per visualizzare il prezzo scontato, occorre aggiungere il prodotto al carrello. Ecco il link al carrello.

Negli ultimi anni gli aspirapolvere senza filo Rowenta X-Force Flex hanno reinventato il modo di pulire, mettendo insieme elevate prestazioni di aspirazione con la migliore esperienza di pulizia.

La gamma X-Force Flex di Rowenta offre una potenza di aspirazione fino a 230 Air watt, più che sufficiente per una pulizia profonda in tutta la casa. Tutto merito, in questo caso, delle avanzate tecnologie dei motori Rowenta.

Un altro suo punto di forza è l’autonomia fino a 1 ora e 20 minuti. Il segreto alla base è tutto racchiuso nella batteria amovibile, in grado di assicurare un’elevata potenza di aspirazione per l’intero arco della sessione di pulizia.

Tornando a parlare dei motori Rowenta, il modello 9.60 protagonista dell’offerta di oggi presenta un’esclusiva rilevazione automatica del tipo di superficie. Questo fa sì che le prestazioni di pulizia siano ottimizzate in automatico.

Infine, citiamo il tubo flessibile di questi innovativi aspirapolveri. Grazie alla tecnologia Flex, questo prodotto è in grado di aspirare fino a quattro volte più lontano sotto i mobili bassi.

Puoi acquistare Rowenta X-Force Flex in offerta a 151€ su questa pagina, con l’extra sconto del 24% visibile in automatico una volta aggiunto il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.