Evento apple 8 marzo: come guardarlo in diretta streaming

Fra pochissime ore si terrà il primo evento di Apple dell'anno: si chiama “Peak Performance” e sarà un keynote tutto incentrato – come dice anche il nome – sulle performance. Questo ci da un'ipotesi su ciò che possiamo aspettarci dallo show in questione, ma prima di tutto, vi ricordiamo come fare per seguire la diretta streaming con noi.

Oltre a rimanere aggiornati in tempo reale su Telefonino.net dove vi riporteremo tutto passo passo, in italiano, con prezzi e dettagli dei prodotti usciti, potrete seguire live il keynote dal sito della mela o dal canale YouTube dell'azienda e, a tal proposito, basterà salvarvi questa pagina e impostare il promemoria:

Apple: cosa presenterà l'azienda durante l'evento?

In molti si chiedono cosa potrebbe svelare la compagnia durante lo show. Bene, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni relative ai gadget che potrebbero venire svelati: