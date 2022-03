Evento Apple: UFFICIALE, ecco quando si terrà

Finalmente ci siamo: dopo tante indiscrezioni, rumors, voci di corridoio, alla fine Apple la fatto davvero. L’azienda di Cupertino appena mandato gli inviti per il Keynote di primavera. Si terrà l’8 marzo ma ovviamente sarà pre registrato, non live quindi. Vi diremo insieme come fare per seguire la diretta e quali prodotti la società potrebbe svelare durante l’evento. Curiosamente, la mail per lo show è arrivata oggi, di mercoledì; finora invece, gli inviti venivano mandati di martedì, a sette giorni di distanza dalla presentazione.

Proprio stamattina infatti, non avendo visto nulla nella giornata di ieri, abbiamo dedotto che la compagnia non intendesse tenere alcun Keynote quest’anno, perlomeno in primavera. Il motivo è molto semplice: la guerra scoppiata in Ucraina a seguito dell’invasione russa sta mettendo in ginocchio l’Europa intera e, per certi versi, anche l’America di Joe Biden. Pensavamo che Tim Cook, avesse deciso di annullare tutto per rispetto delle popolazioni che in questi giorni stanno soffrendo e patendo orrori dell’altro secolo. Evidentemente ci sbagliavamo…

Cosa ci aspettiamo dall'evento Apple di martedì 8 marzo?

Piuttosto, parlando dei prodotti che ci aspettiamo di vedere durante lo show, non possiamo non citare l’iPhone SE di terza generazione, con modem per il 5G al seguito.

D’altro canto, ci aspettiamo significativa riduzione del prezzo per il modello attuale; qualcuno suggerisce addirittura un cartellino di vendita di 199 $, anche se ci sembra un po’ improbabile. Questo medio gamma potrebbe essere in grado di catturare l’attenzione di moltissimi utenti Android, visto l’ottimo rapporto qualità prezzo di cui dovrebbe disporre.

Un altro device che aspettiamo con impazienza e l’iPad di quinta generazione, anch'esso con il modulo per la connettività 5G. Come per il telefono, non ci aspettiamo cambiamenti sul design, ma i miglioramenti dovrebbero essere tutti sotto la scocca. iPhone e iPad dovrebbero ricevere l’ultimo SoC Bionic A15 visto sulla serie iPhone 13.

Sicuramente vedremo il Mac Mini di fascia alta con M1 Pro e M1 Max. Qualcuno ipotizza anche che la mela possa svelare un MacBook Pro da 13“ con processore Silicon M2. Dulcis in fundo, Tim Cook potrebbe decidere di rilasciare iOS 15,4 per dispositivi compatibili nel corso della serata. Presumibilmente, potrebbe distribuire anche il nuovo software per computer desktop e portatili con l’attesissima funzione Universal Control.

Restate connessi, perché vi aggiorneremo in tempo reale durante la presentazione. Appuntamento all’8 marzo, non mancate.