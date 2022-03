iPhone SE 3: sarà "un successo a tavolino", a quanto pare

Apple terrà oggi il suo primo evento dell'anno. Sebbene ci siano alcune polemiche su quali Mac dovrebbe svelare l'azienda, si ritiene che verranno presentati anche i nuovi iPhone SE 3 e i nuovi iPad Air di quinta generazione.

Detto questo, un sondaggio mostra che il 40% degli utenti possessori di vecchi telefoni sta pianificando di acquistare questo SE di terza generazione come dispositivo principale, telefono aggiuntivo o come regalo per qualcuno.

iPhone SE attirerà molti possessori di iPhone 11

Secondo un sondaggio sulle intenzioni di acquisto di SellCell, che ha intervistato oltre 2.500 persone, il 40% di loro ha in programma di acquistare il nuovo iPhone SE 3 che la mela probabilmente introdurrà fra poche ore.

Da quel sondaggio, il 24% degli utenti di iPhone acquisterà l'SE di terza generazione come dispositivo principale e il 16% delle persone intervistate acquisterà questo dispositivo come dispositivo secondario o per regalarlo a qualcuno.

Alla domanda su una eventuale permuta, molti clienti riferiscono che daranno via il loro “vecchio” iPhone 11 del 2019 che, se ricordate, è stato l'ultimo melafonino ad arrivare in commercio senza modulo 5G.

Altri motivi per l'acquisto di questo nuovo telefono includono:

il prezzo basso (29,4%);

l'aggiornamento da un vecchio telefono (25,5%);

le funzionalità 5G (15,2%);

il fattore di forma compatto (11,3%);

il pulsante Touch ID (6,7%).

Di coloro che non intendono eseguire l'aggiornamento, il 66,2% afferma di essere ancora soddisfatto del modello di melafonino esistente, il 9,3% sta aspettando il debutto dell'iPhone 14, il 4,1% afferma che è troppo piccolo e il 3,0% afferma che non è abbastanza premium.

Alcuni mesi fa, un analista ha affermato che questo telefono in arrivo potrebbe far eseguire il passaggio ad iOS ad un miliardo di persone che utilizzano prodotti economici Android, proprio grazie al supporto 5G.

Per questa generazione, sebbene Apple non introdurrà un nuovo form factor, il modulo 5G, il processore A15 Bionic e il prezzo contenuto potrebbero essere fattori trainanti per il cambio di piattaforma.

Detto ciò, questo sarà l'unico piccolo device che Apple venderà, poiché la società dovrebbe smettere di svelare nuovi mini iPhone da fine anno.

State pensando di acquistare l'iPhone SE 3? Se sì, perché?