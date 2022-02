iPad Air contro iPad base: quale scegliere per LAVORARE?

iPad Air o iPad di nona generazione? Quale conviene acquistare? La differenza di prezzo è giustificata in qualche modo… per il mio utilizzo? Mi sono posto queste domande proprio di recente, quando ho dovuto fare due conti in tasca e un po' di considerazioni in merito all'acquisto del mio nuovo tablet.

Come fare per scegliere il proprio iPad

Certo, le offerte Amazon possono anche aiutarmi, ma il catalogo di prodotti Apple è diventato così vario da crearmi un po' di confusione... e lo dico da utente e amante della mela. Il mio poi, è un uso alquanto particolare: con il tablet ci voglio (e ci devo) lavorare. Cosa significa?

Devo gestire il flusso mail che ricevo quotidianamente, organizzare il workflow lavorativo (mi sta piacendo molto Notion a tal proposito), scrivere articoli su WordPress su Chrome (con l'ausilio di una tastiera esterna), rilassarmi un po' a PUBG Mobile o PUBG New State e vedere qualche serie su Netflix o su Disney+ (preferisco la prima, ultimamente). Sto anche imparando a usare Photoshop su iPad grazie alla Pencil di seconda generazione grazie ad un tablet non mio presente in casa.

Con un utilizzo simile, qualcuno potrebbe dirmi: “Compra un iPad Pro, allora“. Tutto bellissimo, ma di spendere circa 1000€ non ho voglia, così come molti di voi credo. Ha veramente senso un M1 su un tablet, oggi, visto che non ci sono app che sfruttano questa potenza? Perfino Lumafusion (che io non uso, ma amici miei sì) non necessita di un simile quantitativo di core; va fluido con i file di una Sony A73 anche su iPad Mini, quindi… di cosa parliamo?

Morale della favola: considerando che il Mini è troppo piccolo per le mie esigenze (ma super carino) e il Pro è troppo costoso, la scelta ricade su Air e modello base.

L'Air ha un prezzo di partenza di 669,00€ (ma a breve potrebbe uscire un restyling con A15 e modem 5G) e il base di nona gen invece, parte da 389€. Una differenza non di poco conto.

Su quest'ultimo c'è la Lightning e io ho solo dongle USB C, che uso per il trasferimento dei dati su SD. Mi occorrerebbe un ulteriore “impiccio”, chiamiamolo così. Inoltre, la superficie dell'Air è gestita meglio da iPadOS. Lo so, parliamo di 300€ in più per queste sciocchezze. Il punto è questo: fino a quando sono considerate cose “di poco conto?”

Se con un device ci dovete lavorare, forse vale la pena investire in un articolo che possa durarvi nel tempo. Se siete studenti invece, va benissimo un base, così come se vi serve per il classico utilizzo da “divano”.

Ho fatto un calcolo della mia spesa: iPad Air + cover Logitech Combo Folio (con trackpad e tastiera che si stacca magneticamente) + Apple Pencil. Totale: 930€ circa.

Se invece compro la variante standard entry-level, considero il tablet, la cover di Apple con tastiera e la Pencil di prima generazione: 630€ circa.

Io ho fatto la mia scelta e me ne sono convinto anche scrivendo questo articolo: l'Air è l'investimento che voglio fare; parliamo di un gadget che mi posso portare dietro per lavoro in mobilità, sul treno, al bar in attesa di qualche incontro di lavoro, in ufficio o in casa. Con la variante standard invece… avrei tutto certo, ma “un po' meno”. A conti fatti, sul lavoro – mio modesto parere personale – è meglio sempre puntare all'eccellenza. Il tempo che si risparmia usando gadget validi è, secondo me, “oro puro”.

Voi cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero a riguardo.