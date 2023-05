Eurovision Song Contest: guardalo in streaming dall'estero

La 67ª edizione del concorso canoro Eurovision Song Contest è iniziata martedì 9 maggio 2023. Continuano quindi con le semifinali i cantanti in gara per la vittoria dell’anno 2023. Dopo l’Ucraina che si è aggiudicata l’edizione 2022, chi vincerà quest’anno? Guarda anche tu tutte le gare in streaming su Rai Play anche se ti trovi all’estero.

Fuori dall’Italia potresti avere qualche difficoltà a collegarti in diretta per seguire tutto il palinsesto. Niente paura perché attivando NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis, ti assicuri libero accesso a qualsiasi contenuto online da qualunque luogo ti trovi.

In pratica ottieni internet illimitato senza censure né limiti, ovunque e comunque. Installa la sua app ufficiale sul dispositivo dal quale vuoi seguire in streaming l’Eurovision Song Contest. Poi attiva la VPN accedendovi e selezionando un server italiano (importante per collegarti dall’estero a contenuti italiani).

Infine, apri l’app di Rai Play e goditi tutti i contenuti disponibili come se tu fossi in Italia. Così migliori anche la qualità dello streaming ottenendo una connessione senza rallentamenti, fluida e veloce. Goditi ogni momento di questo evento come se fossi dal vivo grazie a un flusso dati fluido garantito da NordVPN.

Eurovision Song Contest: streaming ovunque, anche fuori dall’Italia

Quando sei in viaggio può essere difficile riuscire a trovare un accesso a contenuti trasmessi via satellite. La formula migliore per vedere i programmi che segui in Italia è lo streaming. Perciò anche per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest ti consigliamo Rai Play, la piattaforma streaming di “Mamma Rai”.

Abbinala a NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Questa VPN ti garantirà la massima sicurezza anche laddove la connessione dati disponibile proviene solo da WiFi pubblici o Hot Spot sconosciuti, spesso ricettacolo di hacker, malware e cybercriminali. Inoltre, cambiando posizione virtuale ottieni accesso alla piattaforma di Rai Play da qualunque Paese.

Scaletta della serata

Vediamo ora la scaletta ufficiale della serata di oggi per l’Eurovision Song Contest. A esibirsi saranno le sedici nazioni che non hanno cantato martedì 9 maggio 2023. Tra queste c’è anche la Repubblica di San Marino rappresentata da un gruppo che viene da Pistoia. Ecco la programmazione:

Danimarca: Reiley – Breaking my heart

Armenia: Brunette – Future lover

Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on)

Estonia: ALIKA – Bridges

Belgio: Gustaph – Because of you

Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart

Islanda: Diljá – Power

Grecia: Victor Vernicos – What they say

Polonia: BLANKA – Solo

Slovenia: Joker Out – Carpe diem

Georgia: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like an animal

Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Lituania: Monika Linkyte – Stay

Australia: Voyager – Promise

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.