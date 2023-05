Eurovision Song Contest: guarda le Semifinali in streaming

L’Eurovision Song Contest è già arrivato alla sua 67ª edizione. Anche quest’anno ci attende un concorso canoro speciale, ricco di emozioni. L’evento inizia oggi, martedì 9 maggio 2023, e si conclude sabato 13 maggio 2023 con la finale. Come è possibile vedere ogni singolo appuntamento in diretta streaming? I tre appuntamenti in programma potranno essere visti in live su Rai Play, la piattaforma digitale gestita dalla Rai.

Per ottenere uno streaming di qualità, quindi senza disconnessioni né buffering, ti consigliamo di abbinare la visione a NordVPN. Questa VPN è in grado di ottimizzare qualsiasi connessione dati migliorandone la stabilità e l’efficienza. Tutto questo grazie ai suoi server che garantiscono una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Attivala subito al 63% di sconto con 3 mesi gratis.

Dotata di oltre 5600 server, fornisce un canale preferenziale per una velocità in download sempre elevata nonostante il traffico dati intenso. Uno scenario molto probabile visto che saranno tantissimi gli utenti a concedersi la visione dell’Eurovision Song Contest in live streaming per apprezzarne ancora di più la qualità di immagine su smart TV o in portabilità su dispositivi ad hoc.

Eurovision Song Contest: come vedere semifinali e finale in streaming dall’estero

Quest’anno l’Eurovision Song Contest non si svolgerà nel Paese che si è aggiudicato la vittoria alla scorsa edizione. Infatti, sarebbe stata l’Ucraina a dover ospitare il concorso canoro alla sua 67ª edizione. Tuttavia, per motivi di sicurezza dovuti alla guerra in corso, si è optato per la Liverpool Arena di Liverpool, in Inghilterra. A ogni modo, per rispetto nei confronti della vincitrice 2022, il logo richiama chiaramente la bandiera della vincitrice della 66ª edizione.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti le due semifinali e la finale, devi affidarti a una buona VPN. Tra le tante in commercio c’è NordVPN che garantisce l’accesso a tutti i contenuti del web e streaming da qualsiasi regione, senza censure, cambiando la propria posizione virtuale. Farlo è molto semplice. Installa la sua app, avviala e seleziona un server italiano tra quelli disponibili. Accedi ora a Rai Play e goditi lo spettacolo.

Le canzoni in gara

Vediamo quindi le canzoni e i rispettivi cantanti che concorrono alla vittoria della 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest, rappresentando la loro nazione. Ecco l’elenco completo dei 37 cantanti e gruppi in gara con i rispettivi titoli in ordine alfabetico:

Albania – Albina e Familja Kelmendi Duj

Armenia – Brunette Future Lover

Australia – Voyager Promise

Austria – Teya e Salena Who the Hell Is Edgar?

Azerbaigian – TuralTuranX Tell Me More

Belgio – Gustaph Because of You

Cechia – Vesna My Sister’s Crown

Cipro – Andrew Lambrou Break a Broken Heart

Croazia – Let 3 Mama šč!

Danimarca – Reiley Breaking My Heart

Estonia – Alika Bridges

Finlandia – Käärijä Cha cha cha

Francia – La Zarra Évidemment

Georgia – Iru Echo

Germania – Lord of the Lost Blood & Glitter

Grecia – Victor Vernicos What They Say

Irlanda – Wild Youth We Are One

Islanda – Diljá Power

Israele – Noa Kirel Unicorn

Italia – Marco Mengoni Due vite

Lettonia – Sudden Lights Aijā

Lituania – Monika Linkytė Stay

Malta – The Busker Dance (Our Own Party)

Moldavia – Pasha Parfeni Soarele şi Luna

Norvegia – Alessandra Queen of Kings

Paesi Bassi – Mia Nicolai e Dion Cooper Burning Daylight

Polonia – Blanka Solo

Portogallo – Mimicat Ai coraçao

Regno Unito – Mae Muller I Wrote A Song

Romania – Theodor Andrei D.G.T. (Off and On)

San Marino – Piqued Jacks Like an Animal

Serbia – Luke Black Samo mi se spava

Slovenia – Joker Out Carpe diem

Spagna – Blanca Paloma Eaea

Svezia – Loreen Tattoo

Svizzera – Remo Forrer Watergun

Ucraina – Tvorchi Heart of Steel

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.