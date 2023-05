Eurovision Song Contest 2023: programmazione e soluzioni streaming

Questa sera assisteremo alla finale della 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Gli ultimi cantanti rimasti in gara si esibiranno per dimostrare non solo la loro bravura, ma anche la loro originalità e forza così da vincere. Se vuoi vedere l’ultimo appuntamento di quest’anno 2023 in streaming affidati a Rai Play.

Ovviamente, scegliere una soluzione streaming è interessante perché così si può accedere a tutti i contenuti in portabilità sia in Italia che all’estero. Per assicurarsi però uno streaming senza buffering è necessario affidarsi a NordVPN, oggi in promozione al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Grazie ai suoi server di proprietà ti assicuri una connessione dati nettamente ottimizzata. La larghezza di banda illimitata è la prima caratteristica fornita al tuo streaming quando attivi NordVPN sul dispositivo. Tutto è molto più fluido e veloce, senza interruzioni né rallentamenti.

Eurovision Song Contest 2023 anche dall’estero in streaming

Con la portabilità transfrontaliera solitamente è possibile connettersi a qualsiasi piattaforma e accedere ai contenuti disponibili in Italia anche da altri Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, se vuoi avere la certezza di poter vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 senza problemi oppure ti trovi fuori dall’UE, ti consigliamo di attivare NordVPN.

Grazie a questa VPN puoi facilmente modificare la tua posizione virtuale selezionando, in questo caso, un server italiano. Così aggiri qualsiasi restrizione o limite di accesso voluto e non voluto. Potrai goderti una navigazione ottimale e uno streaming perfetto anche in 4K da qualsiasi parte del mondo come se fossi in Italia.

Programma della finale

Vediamo ora la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2023 che vedrà sul palco i big five. In altre parole si esibiranno Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Per quanto riguarda l’Italia, a rappresentarci questa sera sarà Marco Mengoni con Due Vite. Ecco la programmazione ufficiale:

Francia – La Zarra – Évidemment

Germania – Lord of the Lost – Blood & glitter

Italia – Marco Mengoni – Due vite

Spagna – Blanca Paloma – Eaea

Regno Unito – Mae Muller – I wrote a song

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.