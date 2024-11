Euphoria 3 cancellata? Arriva la risposta inequivocabile di HBO

Non si fermano le speculazioni su Euphoria 3, seguito diretto di una delle serie tv di maggior successo andate in onda su Sky ed in streaming su Now TV.

Dopo l’annuncio del rinnovo, avvenuto a febbraio 2022, la produzione della terza stagione era inizialmente prevista per l’inizio del 2024 ma è stata poi rimandata, a causa degli scioperi di sceneggiatori ed attori.

Le voci di una possibile cancellazione di Euphoria 3 sono circolate sempre più insistentemente, ma il recente intervento della HBO ha smentito quest’ipotesi. Oltretutto, proprio all’inizio di quest’anno, la vicepresidente esecutiva, Francesca Orsi, aveva già confermato che le riprese sarebbero iniziate a gennaio 2025.

La terza stagione di Euphoria ci sarà

La trama di Euphoria ha colpito fin da subito gli spettatori per via della sua intensità, esplorando temi complessi attraverso il personaggio di Rue Bennett (interpretata da Zendaya), alle prese con le sue battaglie personali per riconquistare uno stato di sobrietà. Al termine della seconda stagione, Rue ha nuovamente sottolineato l’intenzione di “rimanere pulita”: una condizione che, tuttavia, lascia ancora aperto il suo percorso di recupero.

Gli ultimi episodi di Euphoria hanno portato con sé momenti drammatici e colpi di scena: in particolare, la morte di Ashtray (interpretato da Javon Walton) ed il conflitto con la polizia che ha lasciato incerto il destino di Fez, interpretato dal compianto Angus Cloud. L’improvvisa scomparsa dell’attore, avvenuta nell’agosto del 2023, ha sconvolto non solo i fan ma anche l’intero cast e la produzione.

Un altro personaggio di rilievo, Kat Hernandez, interpretato da Barbie Ferreira, non farà parte di Euphoria 3: l’attrice ha infatti annunciato, con un messaggio sui social media, che non tornerà nella terza stagione dello show. La decisione porta inevitabilmente ad un vuoto di trama, considerando come ormai Kat fosse diventata uno dei personaggi preferiti dal pubblico.

Con l’uscita di Euphoria 3 ancora da pianificare, cresce l’attesa per vedere come il team creativo affronterà queste assenze e come continueranno a sviluppare le storie dei diversi protagonisti.