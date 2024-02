eToro: inizia a investire con un broker di fiducia

In Italia si è ancora molto indietro in fatto di conoscenze finanziarie. Vero, fino a qualche anno fa eravamo famosi in tutto il mondo per essere una popolazione con il maggior numero di risparmi, ma il mondo di oggi non è più quello dei primi anni Duemila.

Nella società attuale è diventato sempre più importante sapere come investire parte del proprio denaro, in modo da contrastare l’inflazione, eventuali nuove crisi economiche, e vivere con più tranquillità il proprio futuro. Ecco perché iniziare a investire con un broker di fiducia è la soluzione migliore per quanti si avvicinano soltanto ora al mondo del trading. In Italia il punto di riferimento è eToro, che vanta oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo su una piattaforma affidabile e intuitiva.

eToro: i vantaggi di investire con un broker di fiducia

Sono numerosi i punti di forza che rendono eToro la piattaforma numero uno con cui investire per chi non ha esperienza nel trading in criptovalute. A partire dal conto demo, privo di qualsiasi rischio, con cui è possibile allenarsi per costruire il proprio portafoglio partendo da una somma di denaro virtuale pari a 100.000 dollari.

L’altro motivo per cui scegliere eToro è la funzionalità CopyTrader, che dà modo di imparare dai migliori investitori della piattaforma e copiare letteralmente i loro investimenti.

In più, si ha l’opportunità di investire con la leva finanziaria, scegliendo tra materie prime, forex e indici. Tutto questo con la certezza di lavorare con grafici TradingView e disporre di operazioni in tempo reale.

Puoi iniziare ad investire con fiducia su eToro registrando il tuo account tramite questa pagina. L’operazione è gratuita e richiede meno di cinque minuti del tuo tempo libero.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.