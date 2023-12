Ethereum Classic subisce un calo, ma emerge una nuova criptovaluta

Ethereum Classic si sta preparando per un importante aggiornamento alla fine di gennaio 2024. Nonostante ciò, ETC è sceso in picchiata negli ultimi giorni.

NuggetRush (NUGX), d’altra parte, ha raccolto oltre 900.000 $ nella sua prevendita in corso e il suo token è salito del 30%. Ma NUGX è in grado di superare ETC e di diventare una delle migliori ICO? Discutiamone.

Ethereum Classic scende in preparazione dello Spiral Upgrade

Ethereum Classic ha registrato un leggero calo sul mercato nonostante la tendenza rialzista generale nel settore delle criptovalute. Dalla fine di ottobre, molti dei principali migliori altcoin hanno fatto un balzo in avanti grazie al fatto che gli investitori hanno aumentato le loro partecipazioni in criptovalute. Ethereum Classic era in forte rialzo, ma ha registrato un calo dello slancio rialzista.

Il 30 ottobre, ETC aveva un valore di 16,79 $. Un mese dopo, ETC è balzato dell’11,0% a 18,64 $. L’8 dicembre è salito del 19,4% a 22,26 $. Nonostante ciò, i possessori di ETC erano preoccupati dopo il calo del 6,1% a 20,88 $ il 14 dicembre.

Ethereum Classic (ETC) ha presentato il suo Spiral Upgrade, che sarà lanciato il 31 gennaio 2024. L’aggiornamento arriva in seguito alle numerose critiche rivolte a Ethereum Classic per la lentezza delle prestazioni di rete.

Il nuovo aggiornamento apporterà diverse funzionalità a Ethereum Classic (ETC) che potrebbero incrementare l’attività degli sviluppatori. Questo potrebbe far salire il valore di mercato di ETC del 38,0% a 28,82 $. Nonostante ciò, il recente declino di Ethereum Classic significa che non è una buona criptovaluta da acquistare ora.

NuggetRush: avventura mineraria artigianale ricca di ricompense d’oro

NuggetRush (NUGX) è un gioco blockchain che combina avventura, gameplay realistico e alto potenziale di guadagno. Il gioco prevede una corsa alle ricompense minerarie in cui i giocatori devono diventare minatori artigianali professionisti, creando e gestendo un business di successo. NuggetRush (NUGX) comprende personaggi NFT immersi in un mondo di risorse naturali come l’oro.

I giocatori inizieranno come novizi con piccoli appezzamenti di terreno e si faranno strada per creare un’attività mineraria in piena espansione. Otterranno diversi personaggi NFT e attrezzature minerarie di alta qualità. I giocatori utilizzeranno poi le normali tecniche di campionamento del terreno per trovare luoghi ricchi di minerali. Il livello di abilità dei personaggi NFT influisce sulla loro efficienza nell’estrarre risorse e nel venderle sul marketplace di NuggetRush (NUGX).

Gioca e guadagna!

I giocatori guadagneranno denaro vendendo le risorse estratte e altri oggetti da collezione del gioco. Il profitto di queste vendite può essere investito nell’acquisto di attrezzature minerarie più efficienti e di personaggi di gioco migliori. L’aumento dell’efficienza mineraria renderà i giocatori idonei a ricevere ricompense maggiori su NuggetRush. I giocatori possono quindi espandere le loro attività ed esplorare nuovi territori raccogliendo ricompense finanziarie.

NuggetRush (NUGX) permette la collaborazione della community nella sua avventura mineraria. I giocatori possono formare gruppi e gilde di minatori, completare le sfide di gruppo e ottenere ricompense maggiori. Unirsi a gruppi di minatori è un ottimo modo per i novizi di avanzare nel gioco. I giocatori più fortunati su NuggetRush troveranno i RUSHGEM NFT. Il gioco permette ai giocatori di scambiare i loro RUSHGEM con oro vero.

Secondo diversi analisti, NuggetRush potrebbe diventare uno dei migliori progetti DeFi nel settore dei giochi. Gli investitori si sono precipitati ad unirsi alla sua comunità, acquistando oltre 85 milioni di token dall’inizio della prevendita di NUGX. NUGX è al terzo turno di prevendita e attualmente viene scambiato a 0,013 dollari. Ha registrato una crescita del 30% dall’inizio della prevendita!

