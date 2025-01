Gli esperti avvertono: in arrivo un'ondata di truffe Wangiri

La truffa Wangiri, nota anche come “truffa dello squillo senza risposta” potrebbe vedere un aumento significativo in questi primi giorni del nuovo anno per diverse ragioni. Ad avere avvertito di una possibile ondata in arrivo sono stati gli esperti di sicurezza informatica, sempre attenti a tutti i segnali che indicano l’arrivo di pericolose minacce.

La truffa in questione, sfrutta la curiosità delle vittime per indurle a richiamare numeri a pagamento. Proprio per questo trova terreno fertile nel periodo post-festivo. L’obiettivo è quello di generare curiosità nel destinatario dello squillo che, credendo di aver perso una chiamata importante, magari degli auguri per l’anno nuovo, richiama.

Questo dimostra che esistono diversi fattori che favoriscono l’aumento della truffa Wangiri a inizio anno. Vediamoli insieme e scopriamo anche come è possibile evitare questa trappola e difendersi da qualsiasi altra truffa legata al periodo dell’anno nuovo.

Fattori che favoriscono l’aumento della truffa Wangiri

La truffa del Felice Anno Nuovo 2025 non viaggia solo tramite messaggio. A volte non serve nemmeno fare gli auguri per generare curiosità, ma basta solo un semplice squillo. Questo è quello che fa la truffa Wangiri per spingere il destinatario a richiamare numeri a pagamento. Ecco i fattori che favoriscono l’aumento di questo raggiro oggi e nei prossimi giorni.

Vulnerabilità post-festiva . Dopo le festività natalizie e di capodanno molte persone sono più distratte e meno vigili, rendendo più probabile che cadano vittime di truffe telefoniche come questa. La routine quotidiana alterata e il ritorno al lavoro possono portare a una consegna dell’attenzione verso potenziali minacce.

. Dopo le festività natalizie e di capodanno molte persone sono più distratte e meno vigili, rendendo più probabile che cadano vittime di truffe telefoniche come questa. La routine quotidiana alterata e il ritorno al lavoro possono portare a una consegna dell’attenzione verso potenziali minacce. Aumento delle comunicazioni . L’inizio dell’anno è sempre caratterizzato da un incremento delle comunicazioni per lo scambio di auguri e contatti con persone non sentite da molto tempo. Questo può rendere meno sospette le chiamate da numeri sconosciuti, aumentando la probabilità che le vittime richiamino senza farsi troppe domande.

. L’inizio dell’anno è sempre caratterizzato da un incremento delle comunicazioni per lo scambio di auguri e contatti con persone non sentite da molto tempo. Questo può rendere meno sospette le chiamate da numeri sconosciuti, aumentando la probabilità che le vittime richiamino senza farsi troppe domande. Sfruttamento delle tecnologie. I truffatori stanno evolvendo le loro tattiche, utilizzando sistemi automatizzati e bot per generare migliaia di chiamate in pochi minuti, aumentando il raggio di azione della truffa Wangiri che sfrutta il momento migliore per attaccare.

Come riconoscere questa truffa

Per proteggersi da questa minaccia crescente è importantissimo saper riconoscere il Wangiri e adottare alcune precauzioni: