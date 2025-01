Attenzione alla truffa del Felice Anno Nuovo 2025

In questi giorni gli esperti consigliano di fare molta attenzione ai messaggi di auguri perché è in corso una pericolosa campagna malevola definita la truffa del Felice Anno Nuovo 2025. In pratica, il mittente riceve un messaggio tramite SMS o WhatsApp di auguri da un contatto sconosciuto, all’interno del quale c’è l’invito a cliccare su un link.

“Tantissimi Auguri di un Felice Anno Nuovo 2025. Scopri il regalo che ti ho riservato [link malevolo]”, recita il messaggio di auguri che nasconde la trappola. Cosa succede se la vittima clicca sul link contenuto nel testo di auguri? Gli esperti hanno segnalato diverse conseguenze:

l’utente viene invitato a scaricare un’applicazione che contiene un malware in grado di lavorare da background sul dispositivo;

in grado di lavorare da background sul dispositivo; l’utente viene indirizzato in una pagina fake che presenta un video di auguri divertente e che richiede l’inserimento dei dati personali e dei dettagli di pagamento per riceverlo e inviarlo a sua volta ai contatti;

e che richiede l’inserimento dei dati personali e dei dettagli di pagamento per riceverlo e inviarlo a sua volta ai contatti; l’utente viene indirizzato in una pagina fake che promette un regalo costoso, come ad esempio nella truffa phishing di iPhone 16 Pro in regalo da Amazon, dopo aver risposto a un questionario.

Obiettivo della truffa del Felice Anno Nuovo 2025

I cybercriminali che stanno diffondendo la truffa del Felice Anno Nuovo 2025 hanno diversi obiettivi:

rubare tutti i dati sensibili e le informazioni personali della vittima per realizzare ulteriori truffe ancora più mirate; furto di identità per effettuare operazioni legalmente compromettenti; accedere ai dettagli di pagamento per rubare denaro ed effettuare transazioni a conti irraggiungibili.

Come difendersi

Difendersi dalla truffa del Felice Anno Nuovo 2025 può essere particolarmente insidioso data la sua natura e il contesto in cui viene diffusa. Infatti, in questi giorni non è certo insolito ricevere auguri di buon anno nuovo. Ecco alcuni consigli che permettono di proteggere i propri dati e risparmi: