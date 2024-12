Truffe Telefoniche: si aggiornano i prefissi a cui non rispondere

Il costante aumento di truffe telefoniche e l’implementazione, da parte dei criminali, di sofisticate tecnologie ha richiesto un aggiornamento delle tecniche di difesa. Inoltre, sono anche emersi nuovi prefissi a cui è importantissimo non rispondere. Con “non rispondere” ci si riferisce sia a una chiamata in arrivo che a un messaggio di testo ricevuto tramite SMS o WhatsApp.

Vediamo quindi tutti i prefissi internazionali che potrebbero nascondere una pericolosa truffa o un insidioso raggiro, aggiornati al 18 dicembre 2024. Per ognuno abbiamo anche indicato per cosa è stato sfruttato in base al maggior numero di segnalazioni arrivate ai vari enti di protezione degli utenti:

+44 (Regno Unito) : Spesso usato per truffe di supporto tecnico

: Spesso usato per truffe di supporto tecnico +60 (Malesia) : Associato a truffe di dating online

: Associato a truffe di dating online +62 (Indonesia) : Utilizzato per truffe di phishing e-commerce

: Utilizzato per truffe di phishing e-commerce +84 (Vietnam) : Coinvolto in truffe di criptovalute

: Coinvolto in truffe di criptovalute +91 (India) : Spesso usato per truffe di supporto tecnico

: Spesso usato per truffe di supporto tecnico +92 (Pakistan) : Associato a truffe di falsi premi

: Associato a truffe di falsi premi +216 (Tunisia) : Utilizzato per truffe Wangiri

: Utilizzato per truffe Wangiri +223 (Mali) : Coinvolto in truffe di finte emergenze

: Coinvolto in truffe di finte emergenze +254 (Kenya) : Usato per truffe di falsi investimenti

: Usato per truffe di falsi investimenti +351 (Portogallo) : Associato a truffe di phishing bancario

: Associato a truffe di phishing bancario +370 (Lituania) : Utilizzato per truffe di falsi concorsi

: Utilizzato per truffe di falsi concorsi +371 (Lettonia) : Coinvolto in truffe Wangiri

: Coinvolto in truffe Wangiri +373 (Moldavia) : Usato per truffe di finte offerte di lavoro

: Usato per truffe di finte offerte di lavoro +375 (Bielorussia) : Associato a truffe di phishing e-commerce

: Associato a truffe di phishing e-commerce +381 (Serbia) : Utilizzato per truffe di supporto tecnico

: Utilizzato per truffe di supporto tecnico +383 (Kosovo) : Coinvolto in truffe di falsi premi

: Coinvolto in truffe di falsi premi +563 (Valparaíso, Cile): Usato per truffe di dating online

Truffe Telefoniche: quali sono le tipologie più diffuse

Si prevede un 2025 particolarmente turbolento in merito a truffe telefoniche e chiamate Call Center. Diventando sempre più sofisticate, queste chiamate fraudolente stanno raggiungendo livelli di successo preoccupanti. Quindi è davvero importante saperle riconoscere, per identificarle e così evitare le loro trappole. Tra le più diffuse troviamo in ordine decrescente.

Wangiri: la chiamata che squilla una sola volta inducendo la vittima a richiamare un numero spesso a tariffazione elevata. Questionari a premi: inviti a “riscuotere” premi inesistenti pagando commissioni o spese di spedizione e fornendo dati sensibili. Pagamenti: impersonificando enti ufficiali o forze dell’ordine, i criminali chiedono alle vittime di effettuare pagamenti come estorsione o per evitare perdite di denaro a causa di accessi non autorizzati ai conti. Offerte di lavoro: tramite messaggio o robocall i criminali si fingono aziende importanti che offrono ruoli ben retribuiti, ma che in realtà mirano a ottenere dati personali e denaro dalle vittime. Vishing: l’evoluzione del phishing che utilizza la voce per ingannare le vittime, spesso con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Romance Scam: le truffe sentimentali messe a segno da truffatori che instaurano relazioni online per poi chiedere denaro alla vittima per affrontare emergenze fasulle.

Consigli per proteggersi

Tra i tanti consigli per proteggersi dalle truffe telefoniche il più importante è sicuramente quello di non rispondere a numeri sconosciuti, che si tratti di chiamate o messaggi, soprattutto se con prefissi internazionali. Un altro consiglio importante è quello di attivare filtri anti-spam sul proprio smartphone, disponibile nativamente nel dialer di Google.

Inoltre, è sempre fondamentale ricordarsi di non richiamare mai numeri sconosciuti, specialmente quelli che arrivano dall’estero. In questi casi è sempre bene segnalare e bloccare queste numerazioni sia tramite telefono che app di messaggistica.

Infine, è buona abitudine non fornire mai informazioni bancarie o personali al telefono, sia che si tratti di una chiamata che di un messaggio. La prudenza è fondamentale e risulta sempre la prima arma vincente contro le truffe telefoniche. In caso di dubbi, meglio non rispondere e denunciare il numero alle autorità competenti.