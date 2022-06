Eolo Più: ora con 30 euro di SCONTO solo ONLINE

La promo di Eolo è in queste ore compete direttamente con quella di Linkem che abbiamo visto prima. In questo caso però ci sono ben 30 euro di sconto per 12 mesi se si attiva Eolo Più ONLINE.

Questo significa che per il primo anno il costo mensile ammonta a soli 22,40 euro senza vincoli e con prezzo bloccato. La soluzione che vedremo nel dettaglio tra un attimo è valida alternativa per chi abita in zone disagiate dove non c’è la possibilità di avere a disposizione la FTTC o la FTTH.

Eolo Più: la PROMO definitiva, ora con 30 euro di sconto per 12 mesi

La tariffa in questione offre internet flat senza limiti di traffico con velocità massima raggiungibile stimata ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload (upgrade massimo di velocità raggiungibile grazie ad un pacchetto opzionale a scelta già incluso per un mese), chiamate illimitate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e l’apparato denominato EOLOrouter in comodato d’uso. Tutto questo ad un prezzo scontato per 12 mesi grazie anche al Bonus di Benvenuto pari a 30 euro per 12 mesi. In pratica, il prezzo mensile è pari a soli 22,40 euro.

Oltre al bonus di benvenuto che offre uno sconto pari a 2,50 euro al mese per un anno sul prezzo standard, quest’abbonamento include anche per 1 mese i pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Tra i pro che questi addon offrono troviamo sicuramente l’Ultra Velocità che porta la connessione fino a massimo 1 Gigabit al secondo ed anche ben 3 mesi di Amazon Prime. Al termine del primo mese sarà possibile disattivare i pacchetti in maniera facile e veloce.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile fino a fine Giugno sconta di 2,50 euro il prezzo dell’offerta Eolo Più. Tale promo non prevede vincoli contrattuali, però, in caso di migrazione o recesso bisognerà rendere il Modem fornito in comodato d’uso.

