Linkem Promo Easy: Internet a 19,90€ per 12 mesi

La Promo Easy di Linkem è stata recentemente prorogata fino al 25 Luglio 2022. Il prezzo pari a 19,90 euro è bloccato ancora una volta per ben 12 mesi. Il tutto senza linea fissa e con la tecnologia dell’FWA in 5G.

Il pacchetto che vedremo tra poco è comprensivo di chiamate illimitate verso tutti GRATIS solo se si richiede ONLINE.

Linkem Promo Easy: i dettagli dell’offerta BLOCCATA

La tariffa che abbiamo presentato all’inizio prevede internet flat senza limiti di traffico fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 200 Mbps in upload, Modem incluso in comodato di tipo Outdoor o Indoor ed il servizio Parla&Naviga che offre chiamate illimitate gratis verso numeri fissi e mobili di tutti i gestori nazionali. Il tutto ad appena 19,90 euro ogni mese BLOCCATO per 1 anno. Dopo i 12 mesi, l’abbonamento si rinnoverà a 24,90 euro mensili.

L’abbonamento è disponibile anche in versione ricaricabile disponibile a 169€ una tantum con 3 mesi inclusi. Questa seconda opzione è utile per chi non vuole avere alcun tipo di vincolo oppure per chi intende attivare internet in una seconda casa. La soluzione ricaricabile ti permette infatti di utilizzare internet quando vuoi.

Facendo l’abbonamento ONLINE sono incluse le chiamate illimitate così come il Modem. In questo caso l’apparato forrnito da Linkem dipende dal tipo di copertura e può essere di due tipo: Indoor o Outdoor. Il Modem da interno è pronto per l’installazione autonoma, mentre, quello da esterno prevede l’allaccio da parte di un tecnico.

Costi ed altro

L’offerta recentemente prorogata fino al 25 di Luglio 2022 ha un costo iniziale di 48 euro rateizzato nelle prime 12 bollette. Il prezzo, come abbiamo detto, è garantito da Linkem per ben 12 mesi. In caso di recesso sarà necessario restituire l’apparato fornito in comodato d’uso e corrispondere 22,40 euro per il recesso.

Solo ONLINE è disponibile gratuitamente l’opzione Parla&Naviga con chiamate senza limiti verso tutti.

