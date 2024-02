Entra nello ZEN con questo giardino: 1300 pezzi LEGO in super SCONTO

Aggiungi un pezzo unico alla tua collezione LEGO. Il Giardino Zen è uno di quei prodotti che non può assolutamente mancare perché non solo è bellissimo ma ti regala anche un tocco di tranquillità di cui hai bisogno. Mettilo in bella mostra e divertiti a comporlo con tutti i pezzi che danno vita a un vero e proprio santuario.

Ora su eBay hai la possibilità di pagarlo meno del previsto. Perché farne a meno? Collegati al volo in pagina dove lo aggiungi al carrello e usi il codice “SANVALENTINO” per completare il tuo acquisto a soli 89€. Ne vale totalmente la pena.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Giardino ZEN di LEGO con tanto di pezzi unici al suo interno

Visto che si tratta di un set LEGO composto da più di 1300 pezzi ti potrebbe venire il dubbio. Ebbene, forse nel costruirlo potresti perdere un attimo di vista il concetto dello “zen” ma una volta che lo completi? La soddisfazione ti fa attraversare direttamente il Nirvana!

Questo bellissimo prodotto comprende al suo interno non solo uno spezzone di paesaggio con ruscello ma anche il ponte tipico giapponese, un padiglione in cui celebrare il rituale del thé e una carpa koi che completa l’ambientazione a 360°.

Con diverse varietà di vegetazione che sono tipiche della terra orientale è un spettacolo per gli occhi e una piccola oasi per la tua anima.

Cosa ne pensi? Se ti affascina è un segnale distinto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.