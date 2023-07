Entra in Sky e scopri come ottenere un Monopattino Elettrico Gratis

Entra in Sky per ricevere un eccezionale Monopattino Elettrico Acer del valore di 399 euro completamente gratis. Per ottenere questo regalo devi sottoscrivere l’offerta TV + Sport a soli 30,90 euro, anziché 45 euro al mese. La promozione è valida per i primi 18 mesi. Un’occasione interessante non solo per l’omaggio, ma anche per la qualità di intrattenimento che ti aspetta.

Non perderti tutto lo sport che ami! Grazie a questo abbonamento hai accesso a tutte le gare in diretta esclusiva di Formula 1 e MotoGP. Guarda prove libere, qualifiche, gare, conferenze stampa e molto altro ancora. Goditi la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Poi c’è il tennis, la NBA, il rugby, il golf e tanto altro sport.

Con Sky TV, invece, hai tutta la televisione più amata di sempre con show, serie TV, documentari, news e produzioni originali. Scegli tra un’ampia gamma di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Non perdere gli show di cui tutti parlano per l’intrattenimento di tutta la famiglia. Approfitta di un ricco catalogo di documentari con natura, animali, storia, attualità e scienza.

Sky TV + Sport: l’offerta che ti regala un Monopattino Acer

Attiva subito Sky TV + Sport a soli 30,90 euro al mese! Subito per te in regalo un fantastico Monopattino Elettrico Acer del valore di 399 euro. Un omaggio incredibile che ti permetterà di muoverti in totale libertà nel traffico cittadino senza dover aspettare lunghe code e senza inquinare. Una volta tornato a casa hai tutto l’intrattenimento che vuoi e l’imbarazzo della scelta su cosa guardare.

Tra l’altro, se in questi giorni ti trovi all’estero non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.