EMUI 12: ecco quali telefoni Huawei la riceveranno

Huawei ha appena rivelato l'elenco degli smartphone che riceveranno la nuova iterazione del software EMUI 12. Insieme al lancio dello midrange Nova 9 in Europa la scorsa settimana, il gigante della tecnologia cinese ha anche introdotto la sua ultima interfaccia utente personalizzata chiamata EMUI 12 come nuovo grande aggiornamento per i suoi smartphone.

Gli smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 12

Oggi, l'azienda ha condiviso l'elenco dei terminali che riceveranno l'update alla EMUI 12, a partire dalla prima metà del prossimo anno, ovvero dal primo trimestre del 2022. Si prevede che il beta testing inizierà per le serie di punta Mate e P-series. Ecco l'elenco dei terminali a marchio Huawei che riceveranno il nuovo aggiornamento:

Mate 40 Pro;

P40 Pro+;

P40 Pro;

P40;

Mate Xs;

Mate 30 Pro;

Mate 30;

P30 Pro;

P30;

Mate 20 Pro;

Mate 20 RS;

Mate 20 X 5G;

Mate 20 X;

Mate 20;

P20 Pro;

P20;

Mate 10 Porsche Design;

Mate 10 Pro;

Mate 10;

Nova 7;

Nova 7 SE;

Nova 7i;

Nova 5T;

Nova 4;

Nova 4e;

Y9 Prime 2019;

Y9s;

Y8p.

Questa skin personalizzata per Android significa che Huawei vorrà ancora tenere in auge la sua EMUI per i suoi smartphone lanciati al di fuori della Cina. Nel suo paese d'origine infatti, l'OEM asiatico utilizza HarmonyOS per i suoi dispositivi e non si sta limitando ai soli device.

La EMUI 12 appena annunciata è dotata di un'interfaccia utente aggiornata e tonnellate di personalizzazioni aggiuntive. Ora ha una UI più pulita, minimal e realistica che si basa su tre colori: bianco, nero e blu.

Non solo; il software consente agli utenti di regolare la dimensione del carattere, ma anche il suo peso semplicemente con un cursore. C'è anche un pannello di controllo per l'accesso facilitato che consente agli utenti di controllare la riproduzione, accedere alle impostazioni Bluetooth e Wi-Fi, nonché alle shortcuts e ai dispositivi connessi su Device+. A tal proposito, per chi non lo sapesse, questa è una funzionalità che permette ai dispositivi Huawei di dialogare fra loro.