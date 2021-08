Huawei ha appena lanciato in sordina la nuova skin EMUI 12 basata su Android; questa versione del software introduce una nuova interfaccia utente riprogettata e nuove funzionalità speciali.

EMUI 12: le caratteristiche

L'attenzione di Huawei è su HarmonyOS da più di un anno. Il produttore ha lavorato duramente per aggiornare i suoi vecchi telefoni venduti in Cina alla sua versione del software proprietario. Al contrario, i dispositivi più recenti eseguono il nuovo s.o. out of the box. Tuttavia, se pensavate che l'azienda avesse finito con la EMUI, sembra che non sia così poiché ha svelato proprio ora, la nuova skin EMUI 12 basata su Android.

Sì, EMUI 12 è ora ufficiale e viene fornita con un'interfaccia utente aggiornata e diverse nuove personalizzazioni. Il lancio della nuova versione del suo fork Android significa che la compagnia intende mantenere ancora in vita la EMUI per i telefoni lanciati al di fuori della Cina. Ecco le nuove funzionalità e le modifiche apportate dalla nuova versione del sistema.

Un'interfaccia più pulita, minimalista e realistica

EMUI 12 offre un'interfaccia minimalista e realistica. Secondo Huawei, “l'innovativo design dell'interfaccia dà vita al mondo digitale“. L'interfaccia utilizza tre colori principali: bianco, nero e blu, i quali donano un aspetto pulito.

Per le animazioni, Huawei afferma che EMUI 12 si ispira al modo in cui gli oggetti celesti si muovono nell'universo.

Personalizzazione dei caratteri

Il nuovo software consentirà agli utenti di regolare non solo la dimensione del carattere ma anche il peso semplicemente con un cursore. In questo modo si potrà scegliere l'esperienza visiva più confortevole.

Pannello di controllo di facile accesso

Con la nuova versione di EMUI, gli utenti saranno in grado di accedere facilmente a un pannello di controllo da qualsiasi schermata si trovino semplicemente facendo uno scorrimento verso il basso. Il pannello di controllo consentirà agli utenti di controllare la riproduzione, accedere alle impostazioni Bluetooth e Wi-Fi, nonché alle scorciatoie e ai dispositivi connessi.

Device+

Questa è una funzionalità che consente una facile collaborazione tra i prodotti di casa Huawei. Ad esempio, toccando l'icona MatePad si ottiene una collaborazione multischermo con il tablet della compagnia. Allo stesso modo, si potrà fare con i MateBook.

MeeTime

MeeTime è la rivale di Facetime, in poche parole.

Prestazioni rapide e a lungo termine

Huawei afferma che la nuova EMUI 12 è super veloce. Promette inoltre che, anche dopo un uso a lungo termine, i tempi di risposta e l'avvio delle applicazioni saranno fluidi come il primo giorno.

Sicurezza

La skin di nuova generazione consentirà agli utenti di sbloccare il telefono dal laptop quando utilizzano la collaborazione multischermo. Potranno anche impostare il proprio smartwatch come dispositivo affidabile per il proprio telefono.

Non ci sono ancora informazioni su quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento in questione e non esiste ad oggi un programma di rollout. Vi terremo aggiornati.

