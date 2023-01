Empoli-Sampdoria: guardala in streaming dall'estero con una VPN

Oggi, lunedì 16 gennaio 2023, alle ore 20:45 si giocherà Empoli-Sampdoria. La partita è valida per il campionato di Serie A TIM 2022/23. Si tratta di un match che definirà un altro tassello per la classifica di queste due squadre che stanno facendo tutto il possibile per rimanere in Serie A.

Tra le due la più compromessa è la Sampdoria che si trova al 18 posto in classifica. A rischio retrocessione, dovrà dare tutta sé stessa per vincere. Peccato però che i pronostici prevedono una vittoria dell’Empoli con una percentuale del 43%. Nondimeno, i colpi di scena non mancano mai nel gioco del calcio.

Se vuoi vedere Empoli-Sampdoria in streaming anche dall’estero devi comunque essere abbonato a DAZN. Quando però è necessario affidarsi a una VPN per poter avere accesso alla piattaforma? Scoprilo in questo articolo, dedicando solo qualche minuto di lettura. Ti consiglieremo anche la VPN giusta.

Empoli-Sampdoria: quando serve una VPN per lo streaming all’estero

Viaggi spesso e non vuoi perderti l’abbonamento a DAZN con tutte le partite di Serie A TIM? Niente paura, potrai vedere Empoli-Sampdoria tranquillamente. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare la tua iscrizione a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se ti trovi all’estero fuori dall’Unione Europea. In tal caso devi affidarti a una buona VPN per aggirare le limitazioni geografiche imposte da qualsiasi piattaforma di streaming. La migliore in assoluto è NordVPN che offre server sempre aggiornati per trasformare la tua connessione rendendola senza limiti né censure.

Grazie a NordVPN attiva sul tuo dispositivo puoi cambiare la tua posizione virtuale scegliendo il Paese che desideri. In questo caso, per accedere a DAZN dovrai selezionare un server VPN posizionato in Italia. Un’ottima soluzione per il tuo streaming dall’estero, anche sicura visto che hai a disposizione un tunnel crittografato per navigare online.

