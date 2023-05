Eliminare i dati personali dal web è più semplice ed economico con Incogni

Incogni è il tool che cambia le carte in tavola nel settore della privacy, permettendo agli utenti di poter eliminare i propri dati personali dal web con grande semplicità. Si tratta di un sistema che consente di automatizzare le richieste di eliminazione dei dati da inviare ai cosiddetti “data broker”, i colossi del web che gestiscono i dati degli utenti (spesso a fini pubblicitari).

Il tool è disponibile come servizio in abbonamento senza vincoli. Il costo è di 12,99 euro al mese ma scegliendo il piano annuale è possibile ridurre la spesa a 6,49 euro al mese (quindi 77,88 euro più IVA per un anno di abbonamento). I vantaggi legati all’utilizzo di Incogni sono tantissimi, soprattutto per chi è stato colpito da una sottrazione di dati sensibili trapelati online.

Tutti i dettagli su Incogni sono disponibili al link qui di seguito.

Incogni: come funziona il sistema per eliminare i dati personali dal web

Il funzionamento di Incogni è davvero semplice. Il tool, infatti, gestisce in modo completo tutta la procedura che porta alla rimozione dei dati personali dell’utente dal web. Per utilizzare Incogni è sufficiente attivare l’abbonamento e autorizzare il tool ad agire per proprio conto. A questo punto, Incogni contatterà direttamente tutti i data broker presenti in rete per richiedere la rimozione dei dati personali dell’utente.

Tutte le pratiche di richiesta di rimozione potranno essere seguite direttamente tramite un apposito pannello disponibile sul sito Incogni, con aggiornamenti periodici in merito allo stato di avanzamento delle richieste. L’intera procedura è automatizzata. L’utente che si affida ad Incogni non deve fare nulla, con un notevole risparmio anche di tempo.

Per attivare Incogni è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Il costo è di 6,49 euro al mese con il piano annuale e c’è un periodo di 30 giorni di garanzia di rimborso integrale che consente di provare senza pensieri e costi il funzionamento del tool.

