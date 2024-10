Samsung Galaxy A16 5G non ha più segreti: è già sul sito ufficiale

Samsung Galaxy A16 5G è praticamente ufficiale, nonostante il dispositivo non sia ancora stato concretamente presentato al pubblico dalla società.

Uno smartphone economico che si distingue per caratteristiche tecniche inaspettate, anche per quanto riguarda il supporto software. Infatti, un elemento che rende Samsung Galaxy A16 5G molto appetibile è la promessa di ben 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, assicurando che il telefono rimanga efficiente fino al 2030: un beneficio insolito per i terminali di fascia bassa.

Samsung Galaxy A16 5G: caratteristiche e prezzo

Immagini

Samsung Galaxy A16 5G presenta un display Super AMOLED da 6,7 pollici, che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza d’aggiornamento di 90 Hz. In Europa, lo smartphone è equipaggiato con il processore Exynos 1330, mentre in altri mercati come India e Thailandia viene utilizzato il Dimensity 6300. A livello di memoria, il dispositivo offre 4 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, con la possibilità di espanderlo tramite microSD fino ad un massimo di 1,5 TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A16 5G prevede una fotocamera frontale da 13 MP, mentre sul retro sono presenti tre sensori, vale a dire una fotocamera principale da 50 MP affiancata da un sensore ultrawide da 5 MP ed una lente macro da 2 MP.

Samsung Galaxy A16 5G promette una lunga durata grazie alla batteria da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Lo smartphone offre anche una discreta protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, grazie alla certificazione IP54, ed integra un sensore per le impronte digitali sul lato, che funge anche da pulsante di accensione.

Il sistema operativo è Android 14 personalizzato con l’interfaccia One UI 6.1. Tuttavia, Samsung Galaxy A16 5G ha perso il classico jack per cuffie da 3,5 mm: una scelta che potrebbe non piacere a tutti, ma lo smartphone prova a compensare tale mancanza offrendo un design sottile appena 7,9 mm.

Attualmente, è già stata predisposta la pagina d’acquisto in Francia, dove Samsung Galaxy A16 5G sarà acquistabile ad un prezzo di 249 €.