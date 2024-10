Samsung One UI 7: abbiamo la data di rilascio, ma non ti piacerà

Sembra non ci siano buone notizie per gli utenti Samsung che dovranno ancora aspettare un po’ prima di poter installare la versione stabile della One UI 7. L’interfaccia sviluppata dal colosso sudcoreano per i suoi dispositivi mobili aprirà le porte ad Android 15.

Purtroppo le informazioni ufficiali confermano nuovamente un ritardo sulla data di arrivo della Samsung One UI 7. La comunicazione è arrivata durante la Samsung Developer Conference (SDC) di ieri a San Jose, negli Stati Uniti.

In pratica, la versione stabile verrà rilasciata il prossimo anno, con l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy. Stiamo parlando quindi del 2025, non prima. L’idea è quella di fornire nuove funzionalità integrate con l’intelligenza artificiale direttamente con l’uscita dei nuovi Galaxy S25.

Samsung One UI 7: quando arriverà la beta

Diversa però è la storia della Samsung One UI 7 Beta. Infatti, l’aggiornamento potrebbe già essere disponibile entro fine anno. A beneficiarne saranno gli ultimi modelli del colosso. In ordine di rilascio sarà possibile installarla sulla gamma Galaxy S24 e S23. Probabilmente anche i possessori di un Galaxy Z Fold 6 e di un Galaxy Z Flip 6 potranno aspettarsi l’aggiornamento entro quest’anno.

Se non sei disposto ad aspettare ecco cosa devi fare per essere tra i primi a ricevere la versione beta. Prima di tutto scarica l’app Samsung Members dal Google Play Store o dal Galaxy Store e accedi con il tuo account Samsung. Dopodiché fai tap su “Avviso” e poi “Registrazione Programma One UI Beta“. Una volta compilato il modulo di domanda invialo.

Nuove funzionalità in arrivo

Ufficialmente Samsung non ha spiegato il motivo per cui la One UI 7 tarderà. Tuttavia, l’impressione di molti è che ci sia parecchia “carne al fuoco” in merito a nuove funzionalità in arrivo legate all’intelligenza artificiale. Durante l’evento di ieri, l’azienda ha affermato di essere al lavoro per “integrare perfettamente le funzionalità di intelligenza artificiale del Galaxy nelle attività quotidiane“.

In merito all’aspetto grafico della nuova interfaccia sappiamo solo che sarà caratterizzata da un “design semplice, d’impatto ed emotivo insieme a più modi per integrare senza problemi le funzionalità Galaxy AI nelle attività quotidiane“.