Eleganza, prestazioni e un prezzo straordinario: questo tablet Android oggi ti costa meno di 90€

Cerchi un tablet economico, versatile e avanzato ad un prezzo davvero conveniente? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante. Il tablet Newmetab da 10 Pollici offre una serie di funzionalità avanzate ad un prezzo competitivo. Normalmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 10% al prezzo di 149,99€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino. Oggi però può essere tuo ad un prezzo straordinariamente basso: grazie al coupon da 60€, lo paghi solamente 89,99€. Ma ti raccomandiamo di fare in fretta: sta andando a ruba e per ovvie ragioni! È una soluzione attraente per chi cerca un tablet con specifiche competitive e vuole rimanere ben al di sotto della soglia psicologica dei 100€.

Equipaggiato con il sistema operativo Android 11, il tablet offre un maggiore controllo sulle autorizzazioni delle app, garantendo una maggiore privacy e sicurezza dei dati. La certificazione Google GMS permette di scaricare facilmente molte app dal Google Play Store, inclusi servizi di streaming e social media.

Tra le altre cose, questo tablet offre anche il supporto a Dual SIM: insomma puoi usare due SIM con piani dati diversi, il che è ottimo soprattutto se ti capita di viaggiare spesso all’estero. Non esistono molti tablet in commercio dotati di questa categoria. Anzi. È piuttosto raro.

Con 6 GB di RAM, un processore Octa-core da 2,0 GHz e 128 GB di ROM, il tablet offre prestazioni fluide e spazio sufficiente per app, foto e video. Il display da 10 pollici utilizza uno schermo in vetro curvo 2.5D e offre un’esperienza visiva luminosa ed estremamente dettagliata. Il design del corpo in metallo contribuisce a un aspetto elegante e una sensazione di comfort durante l’uso. Chiude questo quadro il coparto fotografico, con una fotocamera frontale da 8 MP – perfetta per videochiamate e lezioni online – mentre la fotocamera posteriore da 16 MP cattura immagini di buona qualità.

Il tablet Newmetab 10 Pollici rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano un dispositivo versatile e completo. Con uno sconto significativo e un set di funzionalità rilevanti, questo tablet è una scelta perfetta per chi cerca un device con un ottimo rapporto qualità prezzo: non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.