Elden Ring: su Amazon è tornato in SUPER SCONTO a meno di 40 euro

Elden Ring, uno dei giochi migliori degli ultimi anni, è tornato in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 38,65 euro. Una strepitosa opportunità attiva sia per la versione PlayStation 5 che per la versione Xbox che ti permette di mettere le mani su un prodotto che sintetizza al meglio l’esperienza souslike calandola in un inedito contesto a mondo aperto.

Elden Ring in offerta: acquista il gioco dell’anno 2022

Elden Ring è l’ultimo titolo in stile soulslike sviluppato dai creatori della serie Dark Souls e Bloodborne. Ti ritroverai ad esplorare un mondo di gioco estremamente vasto e variegato, tra distese immense e dedali sotterranei. Gli scenari sono davvero mozzafiato e puoi attraversarli a piedi o in sella al tuo destriero, per un elemento di esplorazione dinamica inedito rispetto ai precedenti titoli di From Software.

Creerai il tuo eroe personalizzato completamente da zero, in modo da definire il tuo stile di combattimento avendo a disposizione un arsenale ricco di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. L’approccio al combattimento e all’esplorazione ti lascia la piena libertà di azione, con opzioni infinite sia per eliminare i nemici, sia per scoprire i numerosi segreti che cela questo curatissimo open world.

Un’esperienza epica ed avvincente che ha già conquistato tutti: se non lo hai ancora acquistato o volessi recuperarlo per prepararti all’espansione in arrivo, acquistalo adesso su Amazon in offerta a soli 38,65 euro.