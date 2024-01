Editor per foto e video con AI: prova gratis i tool di Movavi

L’intelligenza artificiale può garantire una marcia in più alle attività di editing di foto e video, permettendo agli utenti di realizzare progetti sempre più ambiziosi, sia per uso personale che per uso professionale.

Per sfruttare un editor con IA integrata è possibile rivolgersi ai tool di Movavi che mette a disposizione Video Suite e Photo Editor. Si tratta di software in grado di sfruttare vari strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale per ottenere risultati davvero incrementi.

I tool di Movavi possono essere scaricati gratis dal sito ufficiale, con possibilità anche di acquistare la versione completa dei software. In questo momento, in particolare, c’è il 55% di sconto su Video Suite + Photo Editor, sia per quanto riguarda l’abbonamento annuale (77,95 euro) che per l’abbonamento lifetime (95,95 euro). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Editor per foto e video con intelligenza artificiale: ecco i tool di Movavi

I software di Movavi, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, mettono a disposizione degli utenti un editor per foto e video con tanti strumenti potenziati per realizzare progetti professionali in modo più semplice. L’IA, infatti, semplifica il lavoro di editing, velocizzando alcune attività e consentendo l’accesso a strumenti inediti pensati per dare una marcia in più ai propri progetti.

Scegliendo Video Suite + Photo Editor è possibile accedere a strumenti come Video Editor, Video Converter e Screen Recorder oltre che al Photo Editor potenziato dall’IA. Come detto in precedenza, i software possono essere scaricati gratuitamente, su Windows oppure su Mac.

Per gli utenti c’è la possibilità di accedere alla versione completa delle app acquistando il bundle ora in offerta del 55%. Grazie alla promozione in corso, infatti, Video Suite + Photo Editor è scontato a 77,95 euro con l’abbonamento annuale oppure a 95,95 euro con l’abbonamento lifetime. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.