Echo Studio finalmente in offerta: su Amazon c'è lo sconto del 21%

L’Amazon Echo Studio è lo speaker intelligente più avanzato di Amazon. I suoi punti di forza? Alle funzionalità avanzate di Alexa presenti anche sugli altri smart speaker si unisce una qualità del suono eccezionale, degna delle migliori casse sul mercato.

L’Echo Studio è finalmente in offerta su Amazon con un generoso sconto del 21%. Oggi lo paghi 189,00€ anziché 239,99€!

Il suono è tridimensionale e profondo, con pieno supporto alle tecnologia Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Insomma, è perfetto per gli appassionati di musica che cercano un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità​.

Questo speaker è dotato di un woofer da 5,25 pollici che emette verso il basso, due driver da 2 pollici ai lati, un tweeter da 1 pollice all’avantreno e un ulteriore driver da 2 pollici rivolto verso l’alto. Questa configurazione hardware gli permette di offrire un suono potente e ben bilanciato, con una particolare abilità nel rendere la musica dinamica e spaziosa​.

La configurazione dell’Echo Studio è intuitiva, con l’applicazione Alexa che facilita il collegamento a vari servizi di streaming come Spotify, Apple Music e Amazon Music, oltre alla possibilità di connettersi a dispositivi Amazon come il Fire TV Cube e il Fire TV Stick 4K, permettendo così di utilizzare lo speaker anche per migliorare l’audio del televisore​.

L’Echo Studio di Amazon è una scelta eccellente per chi desidera un speaker intelligente capace di offrire un’esperienza audio di qualità superiore, con un design che, pur grande, è pensato per integrarsi perfettamente in qualsiasi stanza. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 190€!