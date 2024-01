Echo Show 5 MIGLIORA, la 3ª generazione è quella da acquistare (-37%)

Sognare una casa smart è lecito ma averla nella realtà, oggi, è totalmente possibile. Devi iniziare, anzitutto, da un assistente vocale e quale prodotto migliore di Echo Show 5? Straordinario sotto tutti i punti di vista, con Amazon Alexa dalla sua parte non ti fa rinunciare neanche a una funzione.

Te l’ho detto che oggi è il tuo giorno fortunato, vero? Con il ribasso del 37% su Amazon lo porti a casa ad appena 69€ e pensa che stiamo parlando della 3ª generazione, un vero e proprio affare. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 5, la versione migliore è la terza: ecco il perché

Il dispositivo di Amazon che ti sto consigliando è perfetto sia per introdurre Amazon Alexa in casa tua che per allargare l’eventuale raggio di un altro prodotto che già possiedi. Questa volta con un display intelligente dalla tua parte. Così facendo non solo hai un feedback vocale da parte del tuo assistente ma altresì visivo.

La presenza dello schermo amplia le capacità di Alexa che ora ti mostra i risultati delle tue richieste, il meteo, ma ti fa anche divertire con contenuti streaming e con gallerie d foto che personalizzi. Quando è in standbye, praticamente, si trasforma in una galleria digitale.

L’audio è stato migliorato con una cassa di maggiore qualità e trovi anche un microfono aggiuntivo così quando chiami “Alexa” non devi più ripeterti: ti capisce al primo colpo.

Rimangono invariate tutte le altre funzioni come videochiamate, gestione dei dispositivi collegati, musica, timer e sveglie e così via.

Allora, cosa stai aspettando? Collegati subito su Amazon per acquistare un prodottino geniale come Echo Show 5 di 3ª generazione a soli 69€ con sconto del 37%.

