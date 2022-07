Echo Show 5 con campanello SMART a 39€ invece di 144€: sconto 72%

Il momento di approfittare delle occasioni Amazon che anticipano il Prime Day è adesso. Approfitta dello sconto del 72% per accaparrarti lo smart speaker Echo Show 5 in abbinata al campanello smart Ring Videobell Wired. Completando l’ordine adesso, fai un affare eccezionale e porti tutto a casa a 39€ invece di 144€. Non solo: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

Echo Show 5 e campanello smart: prezzo impressionante

Un modo perfetto per iniziare a rendere smart la casa oppure per renderla ancora più intelligente. Con le promozioni che anticipano il Prime Day, puoi accaparrarti un ottimo smart display, nella versione più recente, il cui cuore pulsante è il potentissimo assistente vocale Alexa.

Chiedile qualsiasi cosa ti serva, ma non limitarti ad ascoltare le sue risposte: puoi anche vederle. Ancora, puoi interagire con il display touch screen, guardare video e accedere a un sacco di funzionalità, normalmente non disponibili sugli speaker smart.

Insieme a lui, approfittando della promozione, ricevi a casa anche il campanello smart d’eccezione. L’ottimo Ring Videobell Wired: perfetto per segnalarti chi c’è alla porta, ovunque tu sia. Controlli tutto dallo smartphone, guardi chi c’è e puoi interagire tramite la voce. Ascolti e parli con i tuoi ospiti anche se non sei in casa.

Insomma, un bundle spettacolare, che adesso è il momento di portare a casa risparmiando il 72% da Amazon. Non perdere l’occasione del momento: completa l’ordine al volo per accaparrarti l’accoppiata Echo Show 5 2021 e campanello smart a 39,99€ invece di 144€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.