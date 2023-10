Echo Pop in SCONTO GIGANTE su Amazon, ora tuo a 17€ (-69%)

Quella che ti sto per segnalare è un’occasione incredibile e per non perdertela devi essere velocissimo. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto gigante del 69%. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Echo Pop a soli 17 euro, invece che 54,99 euro.

Che si tratti di un errore di prezzo? Che sia così o no la cosa che posso assicurarti e che lo puoi acquistare alla cifra che ti ho indicato e quindi risparmi quasi 38 euro. Inutile dire che da un momento all’altro l’offerta potrebbe sparire, quindi fai in fretta. Tra l’altro allo stesso prezzo potrai scegliere tra 4 colorazioni: antracite, bianco ghiaccio, lavanda e verde petrolio.

Echo Pop: altoparlante compatto dal suono potente

Questa piccola cassa Bluetooth è perfetta quando gli spazi sono pochi. Nonostante le sue dimensioni offre un suono potente e preciso. Potrai parlare con Alexa chiedendogli di riprodurre la musica che preferisci usando servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer.

Sempre con la voce potrai controllare i tuoi dispositivi intelligenti compatibili come le luci o le prese smart. Avrai la possibilità di impostare i timer, effettuare una chiamata, aggiungere le cose che ti mancano alla lista della spesa e controllare il meteo della giornata. Inoltre potrai personalizzare Alexa con le Skill. E per tutelare la tua privacy basta premere l’apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Oggi dunque puoi fare un vero colpaccio. Fai veloce perché l’offerta è destinata a durare pochissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Echo Pop a soli 17 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

