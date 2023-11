Echo POP, il Black Friday DISTRUGGE il prezzo di partenza (-62%)

Questo è il momento più opportuno per acquistare Echo Pop. Se sogni di mettere Amazon Alexa in casa allora non te lo fare ripetere due volte visto che porti a casa il dispositivo più carino a prezzo irrilevante. Divertiti ad ascoltare musica e a fare tanto altro, con lui tutto è possibile.

Tutto merito del Black Friday su Amazon che ti regala uno sconto del 62% con cui il prezzo crolla. Praticamente sembra di stare ad un outlet visto che con 17,99€ porti il tuo acquisto a casa. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Pop e il resto è gioia, Amazon Alexa al completo

Echo POP è sicuramente uno dei dispositivi Amazon più belli. In questa colorazione pastello è un tocco di gioia in casa e con le sue dimensioni minime ti strizza anche l’occhio in tutto e per tutto. Lo puoi posizionare dove ti fa più comodo senza scendere a compromessi. Stanza, salotto, cucina e perché no… C’è anche chi lo mette in bagno!

Nonostante il design riformulato, le funzioni di Amazon Alexa rimangono invariate. Puoi usare l’assistente più famoso al mondo per ottenere informazioni, riprodurre contenuti audio, chiamare amici e familiari, impostare timer e sveglie e anche gestire i dispositivi connessi.

In realtà le possibilità sono molte altre ancora se tieni conto che installando le skills personalizzi l’esperienza.

Con audio di ottima qualità, forte e chiaro, controlli fisici e tutto il resto, POP non può che sorprenderti.

Non te lo fare scappare ora che costa così poco su Amazon, collegati e approfitta dello sconto Black Friday per farlo diventare tuo con soli 17,99€. Non avrai altra occasione, tienilo a mente.

