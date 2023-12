Echo Pop: il best buy di Amazon scontato del 65% (solo 19€)

Tra le offerte di Amazon del giorno vi è una interessantissima che riguarda il nuovo e potente Echo Pop. Infatti, proprio in questo momento, lo acquistate a soli 19 euro invece di 54,99 euro. Con lo sconto del 65% vi portate a casa una cassa potente per ascoltare al meglio la vostra musica preferita e un assistente virtuale funzionale e utile. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Echo Pop: caratteristiche principali

Con Echo Pop potete avere il vostro assistente vocale preferito, Alexa, insieme a una qualità del suono pazzesca. Dalle dimensioni compatte, è molto facile collocare questo dispositivo in qualunque zona della casa e sfruttarlo al massimo senza rischio di rovinare l’arredamento. Controllate la musica con la vostra voce chiedendo ad Alexa cosa riprodurre. Insieme potete anche gestire tutti i vostri dispositivi connessi a Casa Intelligente, ascoltare le ultime notizie, avere informazioni sul meteo e molto altro ancora.

Cosa state aspettando? Mettetelo nel carrello a soli 19 euro, invece di 54,99 euro. Approfittate adesso dello sconto per averlo molto prima di Natale. Vi ricordiamo che solo con Prime potrete godere di consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.