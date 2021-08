Echo Dot di 3a generazione torna in promozione su Amazon a soli 29,99€. Approfittando dello sconto del 40% lo ricevi a casa tua pagandolo venti euro in meno, il che è strepitoso.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Amazon entra a far parte della famiglia con Echo Dot

Echo Dot è il dispositivo piccolo ma essenziale se ami avere una casa smart. Lo installi in due semplici mosse ma molto più importante, ti fa accedere a tutte le funzionalità più esclusive dell'assistente vocale più famoso al mondo.

Disponibile in colorazione Tessuto Antracite, ha tutto al posto giusto. Infatti è dotato di una potente cassa che ti permette di ascoltare musica e di tasti fisici per attivare il microfono, alzare e abbassare il volume.

Ti basta collegarlo alla connessione domestica per iniziare a vivere la vita in modo più semplice. In che senso? Beh, ti basterà richiamare l'attenzione di Alexa per avere tutto al momento giusto. Ad esempio le chiedi di riprodurre la tua canzone preferita, di ascoltare un audiolibro, quali sono i ristoranti aperti in zona e tanto altro ancora. Puoi finanche comandare i dispositivi intelligenti che hai in casa con solo la tua voce.

Non ti dimenticare che puoi anche personalizzare l'esperienza installando le Skill. Queste sono fatte apposta per “insegnare” all'assistente nuove funzioni che possano aiutarti nelle tue esigenze quotidiane.

Echo Dot di 3a generazione è pertanto acquistabile su Amazon a soli 29,99€. Lo ordini e lo ricevi in appena due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard puoi approfittare della prova gratuita di 90 giorni. Per concludere, puoi decidere persino di pagarla in comode rate Amazon: 5 pagamenti mensili da 6€ senza interessi e surplus.

