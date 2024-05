Echo Dot di 5ª generazione FUORI TUTTO: sconto 46% per Alexa a casa

Dai il benvenuto ad Amazon Alexa in casa con un prodottino unico. Echo Dot di 5ª generazione è perfetto per l’occasione perché lo metti dove vuoi e ti offre quello di cui sei in cerca ossia un tocco smart. Dimensioni compatte e design perfetto per esporlo in camera da letto così come nel soggiorno o all’entrata.

Goditi risposte, gestione dei prodotti e musica senza compromessi. Però approfittane ora poiché è in promozione con un ribasso del 46%. Il prezzo crolla a soli 34,99€

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot di 5ª generazione: un gioiellino per una smart home

Inizia a rendere la tua casa smart con un solo acquisto. Non puoi non avere un assistente vocale a disposizione ed Amazon Alexa è quello da scegliere. Richiami la sua attenzione con un comando vocale ed ecco che hai a portata di voce praticamente tutto.

Echo Dot di 5ª generazione è stato rinnovato. Ora ha un sensore di temperatura integrato e una cassa (funziona altresì in Bluetooth) con una qualità maggiore per goderti la musica a tutto volume e senza distorsioni.

Ovviamente puoi gestire i prodotti connessi come lampadine, telecamera ed elettrodomestici. Puoi chiedere informazioni ed effettuare chiamate ad amici e parenti. Puoi riprodurre contenuti multimediali e non fare a meno di creare promemoria, sveglie, routine e così via.

Gli utilizzi che puoi riservare ad Echo sono veramente tanti e tutti da scoprire. Personalizza l’esperienza grazie alle skills e non ne fare mai più a meno.

Echo Dot di 5ª generazione è andato in sconto con un ribasso del 46% che distrugge il prezzo. Acquistalo con un click a 34,99€.

