Echo Dot di 5^ gen in sconto del 46%: prezzo SCHOCK per poco

Acquistare un dispositivo che ti permetta di gestire tutti i tuoi elettrodomestici smart, addirittura senza muovere un dito, non puoi non acquistare il fantastico Echo Dot di 5 generazione. Specie ora, che è in sconto del 46% su Amazon: hai l’occasione di portarlo a casa ad appena 34,99€ invece di 64,99€.

Perfetto per rendere la tua casa ancora più smart: Echo Dot di 5^ gen

L’Echo Dot di quinta generazione è molto più di un semplice altoparlante intelligente. È un compagno affidabile per la tua smart home che si integra perfettamente nella tua vita quotidiana, offrendo una vasta gamma di funzionalità utili e divertenti che rendono ogni giorno più semplice e piacevole, in maniera super intuitiva!

Moderno e minimal al punto giusto, l’Echo Dot si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, che si tratti del tuo soggiorno, della tua camera da letto o del tuo studio! Il suo aspetto compatto e delicato, inoltre, nasconde una potenza sorprendente, grazie al suo altoparlante di alta qualità che offre un audio nitido e avvolgente, perfetto per ascoltare musica, podcast o le ultime notizie con un semplice comando vocale. Ascoltare ciò che preferisci mentre fai le pulizie, studi o lavori da casa, non sarà mai più divertente e facile di così!

Ma le sue capacità vanno ben oltre la riproduzione audio: grazie all’assistente vocale Alexa integrato, l’Echo Dot ti permette di controllare tutti i dispositivi smart collegati, con semplici comandi vocali. Potrai accendere e spegnere le luci, regolare il termostato, controllare vari elettrodomestici e molto altro ancora!

Non da meno, potrai chiedere al dispositivo di rispondere a chiamate, impostare promemoria, fare una ricerca rapida sul web e molto altro ancora. Si tratta a tutti gli effetti di un piccolo assistente veloce – e anche piuttosto simpatico – da non farti scappare in casa, specie ora che è in sconto folle del 46% rispetto al prezzo di listino!