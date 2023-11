Echo Dot 5 a soli 21€ con il Black Friday di Amazon

Approfitta subito del Black Friday di Amazon per aggiudicarti uno dei migliori altoparlanti intelligenti sul mercato. Acquista Echo Dot 5 a soli 21,99 euro, invece di 64,99 euro. Si tratta di un’occasione incredibile da prendere al volo. Questo dispositivo è utilissimo per tante cose. Prima di tutto ti permette di ascoltare la tua musica preferita a una qualità eccellente. Inoltre, è in grado di migliorare la tua vita rendendola smart. Approfitta anche della consegna gratuita e veloce grazie alla tua iscrizione Prime.

Echo Dot 5: un vero alleato per la quotidianità

Con Echo Dot 5 Blu Notte hai un vero alleato per la tua quotidianità. Spuntando la casella corrispondente ti arriverà a casa già collegato al tuo dispositivo. Se invece è un regalo ricordati di spuntare la casella “regala questo articolo”. Grazie ad Alexa hai un assistente vocale eccellente. Ti sveglierà all’ora che vuoi, ricorderà i tuoi appuntamenti, segnerà la lista della spesa per te, ti aggiornerà con le ultime notizie, il meteo, la temperatura della stanza e tanto altro.

Acquistalo ora al 66% di sconto. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

