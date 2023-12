Echo Buds: gli auricolari Bluetooth sono al MINIMO STORICO su Amazon (-56%)

Acquistare un nuovo paio di auricolari Bluetooth di ottima qualità diventa ora più conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare gli Echo Buds al prezzo scontato di 52 euro e con uno sconto del 56% rispetto al prezzo di listino. Gli auricolari di Amazon, con Alexa integrata e cancellazione attiva del rumore, sono ora al nuovo minimo storico, con possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. Da notare che con appena 7 euro in più è possibile acquistare la versione con supporto alla ricarica wireless.

Echo Buds in offerta su Amazon: da prendere subito

Gli Echo Buds di seconda generazione sono auricolari Bluetooth di ottima qualità: tra le specifiche c’è la cancellazione attiva del rumore oltre alla possibilità di utilizzare Alexa. Da segnalare anche un’ottima autonomia, con 5 ore di autonomia con una carica sola e fino a 15 ore considerando la ricarica aggiuntiva garantita dalla custodia. C’è poi il supporto alla ricarica rapida, con 2 ore di autonomia ottenibili con 15 minuti di ricarica.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli Echo Buds di seconda generazione al prezzo scontato di 52 euro, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo di listino. C’è anche la versione con il supporto alla ricarica wireless che viene proposta al prezzo scontato di 59 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di un minimo storico, da cogliere al volo per chi è alla ricerca di auricolari di ottima qualità. Per sfruttare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

