Echo Buds 2: SOPRESA su Amazon, SCONTO LAMPO al 57%

Amazon sorprende tutti e ti regala uno straordinario affare per la domenica sera. Gli auricolari wireless Echo Buds 2, con Alexa integrata, sono in offerta con il 57% di sconto a soli 59,99 euro invece di 139,99. Si tratta di un minimo storico riservato però agli utenti Amazon Prime: devi avere un abbonamento infatti per accedere a questo sconto a tempo e disponibilità limitatissima.

Echo Buds 2 in offerta: l’occasione da non perdere

Gli Echo Buds 2 offrono un’esperienza audio superiore e una cancellazione attiva del rumore (ANC) per un ascolto immersivo e senza distrazioni. I driver di ottima qualità assicurano un audio nitido e bilanciato, il tutto con un comfort senza pari: comodi e compatti, sono studiati per garantirti una tenuta sicura e confortevole durante l’utilizzo in ogni situazione.

L’integrazione di Alexa ti permette di accedere, tramite comandi vocali, a musica in streaming, podcast e audiolibri Audible. Ti basterà semplicemente chiedere.

Non preoccuparti per la batteria perché queste cuffie durano fino a 5 ore con una singola carica e un totale di 15 ore considerando anche la custodia. Una ricarica rapida di 15 minuti sarà tuttavia in grado di fornirti ben 2 ore di musica. La custodia di ricarica è compatibile con qualsiasi base di ricarica wireless con certificazione Qi.

Gli auricolari sono infine compatibili con iOS e Android, consentendoti di accedere anche ad altri assistenti vocali come Siri e l’Assistente Google. Approfitta quindi dello sconto lampo e acquistali a soli 59,99 euro invece di 139,99.