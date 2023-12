Echo Auto a metà prezzo: 34€ e rendi la vecchia macchina super SMART (-50%)

Quando Echo Auto è in sconto su Amazon insisto moltissimo affinché si approfitti dell’occasione. Se poi si tratta di un metà prezzo allora diventa un vero e proprio affare. Questo dispositivo – che ora prendi a 34,99€ appena – è in grado di rendere smart praticamente qualsiasi automobile, anche quelle che hanno un vecchissimo stereo, dotato semplicemente di jack audio da 3,5 mm.

Lo conosco molto bene, la prima versione l’ho utilizzata per diversi anni sulla mia vettura più che maggiorenne! Il passaggio da un sistema intelligente inesistente a uno super completo è stato sbalorditivo. Soprattutto, grazie a lui ho avuto immediatamente la possibilità di gestire tutti i comandi smart con la voce – grazie ad Alexa – e anche un sistema di vivavoce affidabile e comodissimo.

Facile la configurazione, enorme la resa: immediatamente, avrai a disposizione un assistente vocale avanzato pronto a compiere tutte le azioni che gli chiederai. Dalle informazioni generiche, alla riproduzione di musica, alla risposta al telefono fino addirittura alla gestione della casa smart! Se la tua vettura supporta il Bluetooth, meglio ancora! Infatti, questo gioiellino può essere collegato sia a cavo che in wireless.

Un vero e proprio peccato non prendere questo concentrato di tecnologia a 34,99€ appena ad Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrarti Echo Auto con lo sconto del 50% e le spedizioni veloci gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di un’offerta a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.