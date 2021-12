Ecco lo show più piratato su Apple TV+

L'originale “Foundation” di Apple TV+ è stato uno degli show più piratati del 2021. Lo sappiamo bene che il servizio della mela non è così popolare come alcuni dei suoi competitor, ma i programmi e i film originali di Apple sono stati riconosciuti da importanti premi come il Golden Globe. Quest'anno, la serie originale “Foundation” è stata anche tra le serie più piratate del 2021.

Foundation: perché lo show di Apple TV+ è stato così piratato?

Foundation è stato uno degli show Apple TV+ più attesi del 2021, in quanto basato sui pluripremiati romanzi di fantascienza di Isaac Asimov. Sebbene ciò abbia sicuramente portato diverse persone ad abbonarsi ad Apple TV+ per guardare la serie, altri hanno preferito scaricarlo su siti Web torrent.

Come riportato da TorrentFreak, Foundation è stato uno degli spettacoli più piratati sul web nel 2021, il che inserisce Apple TV+ in questa lista per la prima volta dal suo lancio nel 2019. Al primo e secondo posto ci sono Wandavision e Loki, entrambi facenti parte della piattaforma Disney+, mentre The Witcher di Netflix arriva al terzo posto.

Di seguito potete dare un'occhiata ai 10 programmi TV più piratati del 2021:

Wandavision (Disney+); Loki (Disney+); The Witcher (Netflix); Falcon and the Winter Soldier (Disney+); Hawkeye (Disney+); What If…? (Disney+); Fondazione (Apple TV+); Rick e Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max); Arcano (Netflix); Ruota del tempo (Amazon Prime Video).

Una cosa da tenere a mente è che la classifica si basa sul numero di episodi scaricati piuttosto che sugli interi show. Dal momento che Netflix di solito rilascia tutti gli episodi contemporaneamente, ciò ha portato La Casa de Papel e Squid Game a non entrare in classifica, sebbene questi siano spettacoli molto popolari.

TorrentFreak osserva che il numero di persone che cercano programmi piratati è in aumento sempre più man mano che il mercato dello streaming diventa frammentato. Mentre alcuni anni fa la maggior parte degli show era disponibile su un'unica piattaforma come Netflix, ora le principali società e studi tecnologici offrono la propria piattaforma, rendendo difficile per alcuni utenti abbonarsi a tutte le soluzioni.

Con l'attuale panorama dello streaming così frammentato, sembra che molte persone preferiscano piratare invece di pagare per “un altro” abbonamento. Questo vale sicuramente anche per i fan della Marvel.

La prima stagione di Foundation è ora disponibile su Apple TV+ e lo show è già stato rinnovato per la seconda stagione.