-103€ di SCONTO per gli AURICOLARI wireless top di SONY!

Quando si parla di auricolari wireless, non esistono solo le AirPods di Apple. Sebbene siamo molto validi, tra i migliori troviamo anche altri modelli come i Sony WF-1000XM5. Dotati di cancellazione del rumore attiva e tutte le migliori tecnologie, in questo momento potrai pagarli 103,01€ meno, grazie allo sconto Amazon, facendoli tuoi per soli 215,99€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari wireless di Samsung

Questi auricolari offrono una cancellazione del rumore di ultima generazione che ti isola dai rumori esterni. E grazie ai nuovi driver HD da 10 mm con magnete in neodimio, avrai un suono davvero dettagliato, reso tale anche dalle tecnologie DSEE Extreme e 360 Reality Audio che trasformano l’ascolto in un viaggio immersivo.

Anche le tue chiamate raggiungono una qualità altissima con la tecnologia Precise Voice Pickup e i sensori di conduzione ossea, che assicurano una chiarezza vocale impeccabile, rendendo ogni conversazione un piacere per te e per chi ti ascolta. E non dovrai mai toglierli dalle orecchie; questo perché, con un’impermeabilità certificata IPX4, saranno pronti a seguirti ovunque!

La durata della batteria può durare fino a 8 ore e ulteriori 16 ore grazie alla custodia di ricarica, mentre la ricarica rapida ti regala un’ora di ascolto con soli 3 minuti di carica!

Questi auricolari si collegano attraverso connettività Bluetooth 5.3, rendendoli compatibili con Android, iOS, Windows e macOS. Inoltre, la funzione multipoint ti permette di rimanere connesso a due dispositivi contemporaneamente.

Metti alle orecchie gli auricolari Sony WF-1000XM5 e isolati grazie alla miglior cancellazione del rumore di sempre. Falli tuoi a soli 215,99€ al posto dei classici 319,00€!