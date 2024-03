eBay TI REGALA Motorola moto e13, il NUMERO UNO dei LOW COST (100€)

Il popolarissimo e amatissimo Motorola moto e13 è nuovamente al centro di una occasione shock su eBay. Il budget phone del colosso hi-tech, infatti, può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 100€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il prezzo davvero aggressivo e conveniente, lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per sorprenderti positivamente: lo puoi utilizzare senza compromessi per navigare in rete, chattare sui social, telefonare, guardare video online, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Lo straordinario budget phone Motorola moto e13 costa pochissimo su eBay

Ti sorprenderà scoprire che, nonostante il prezzo di vendita così conveniente, Motorola moto e13 monta un impianto stereo con tecnologia Dolby Atmos – ti ricordiamo che stiamo parlando di un device da 100€ -, dual SIM, Android 13, un bel display HD+ da 6.5 pollici e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero di utilizzo. Come se non bastasse, il device di Motorola integra anche un modulo fotografico doppio con un sensore principale da 13MP con cui scattare foto perfette da condividere sui social.

Ti basta spendere la cifra ridicola di appena 100€ per avere a disposizione un device Android davvero completo di tutto e in grado di portare a termine i task quotidiani; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo a casa in appena 72 ore e senza costi di spedizione.