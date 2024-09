eBay: settembre inizia con un SUPER SCONTO sulla PS5 Slim

Preparati ad un autunno infuocato con PS5 Slim: l’ultimo modello della console di questa generazione firmata Sony può essere tuo su eBay ad un prezzo eccezionale di soli 424,99 euro invece di 549,99. Per avere questo sconto devi applicare il codice sconto “SETTEMBRE24” che trovi in pagina. Hai la garanzia di 24 mesi, spedizione gratuita e protezione cliente eBay.

PS5 Slim: il momento giusto per averla

Visti i numerosi giochi già disponibili e gli altri in arrivo nel 2025 non esiste momento migliore per portarti a casa la PlayStation 5 Slim, specie a questo incredibile prezzo. Il modello in questione è più snello e leggero rispetto l’originale ed è dotato di una SSD da 1TB per installare i tuoi giochi preferiti.

La console include anche il lettore disco, così che tu possa scegliere di acquistare titoli sia in formato digitale che fisico, mentre la confezione include la console, il controller DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e uno stand per tenerla in orizzontale.

Lo sconto è offerto da un venditore ultra affidabile con il 99.8% di feedback positivi: potrai avere la garanzia di 2 anni, la garanzia cliente eBay che ti rimborsa in caso di problemi, la possibilità di effettuare il reso entro il 30 giorni e soprattutto la spedizione gratuita con consegna con corriere espresso.

Inserisci il codice “SETTEMBRE24” prima del pagamento e portati a casa la PS5 Slim a soli 424,99 euro invece di 549,99. È il momento migliore per passare alla nuova generazione.