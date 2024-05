eBay lancia il DOPPIO COUPON: sconti sul gaming se acquisti un prodotto di collezionismo

La nuova promozione di eBay strizza decisamente l’occhio al mondo geek e nerd. Acquistando un prodotto di collezionismo, come action figure, carte, costruzioni LEGO e quant’altro ancora, puoi ricevere non solo un coupon del 10% da utilizzare sull’articolo che avrai scelto, ma potrai “estenderlo” anche ad una console o ad un videogioco, ottenendo così un vero e proprio bundle d’eccezione.

Il segreto si chiama in effetti BUNDLE24, ed è il codice da inserire nel carrello per avere lo sconto. Cerchiamo però di fare un po’ d’ordine spiegandoti intanto come funziona.

Come funziona il nuovo coupon collezionismo e passioni di eBay

Questa è la procedura per avere lo sconto sia sul prodotto di collezionismo, sia sul gaming:

Scegli un prodotto geek da questa lista dal valore di almeno 15 euro e aggiungilo al carrello Scegli un prodotto gaming da questa lista e aggiungilo al carrello Apri il carrello e, in basso, nella sezione “codici sconto” inserisci il codice BUNDLE24 Lo sconto verrà applicato così al prezzo finale permettendoti di risparmiare parecchio

Vuoi un esempio su alcuni dei prodotti che puoi aggiungere? Eccoli, ti basta cliccare sull’immagine per tutti i dettagli:

Le promozioni sono valide fino al 12 maggio e comunque fino ad esaurimento scorte. Ti suggeriamo di sbrigarti.