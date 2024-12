eBay a briglie sciolte: 5 smartphone spettacolari a prezzi bassissimi

I giorni di Black Friday ti sono in qualche modo sfuggiti e non sei riuscito ad accaparrarti uno smartphone che invece avresti voluto acquistare? Allora niente paura perché abbiamo creato una lista dei migliori 5 modelli in promozioni su eBay a prezzi davvero incredibili. Per ognuna di queste offerte ricordati di inserire il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Smartphone a prezzi sbalorditivi su eBay: ecco la top 5

Il mitico Samsung Galaxy A55 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna con la tecnologia 5G e due slot per schede Sim oggi lo puoi avere a soli 297,90 euro. Ha un bellissimo display da 6,6 pollici è una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per scatti straordinari.

Ottimo anche realme 12 Pro+ che monta il potente processore Snapdragon 7s supportato in questa versione dalla bellezza di 12 GB di RAM e da una memoria interna da 512 GB. Straordinario display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. Adesso il tuo a soli 360,90 euro.

Con un prezzo simile soli 369,99 euro, puoi ottenere OPPO Reno 12 Pro 5G da 512 GB. Qui troviamo invece il processore MediTek Dimensity 7300 con scheda grafica Mali-G615 MC2 e la bellezza di 12 GB di RAM a supporto. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e di una super batteria da 5000 mAh.

Andiamo quindi su un medio gamma delle prestazioni top e un prezzo davvero eccezionale in questo momento. Con appena 614,90 euro puoi portarti a casa il mitico Xiaomi 14 5G. Gode di un display OLED da 6,36 pollici con oltre 16 milioni di colori e refresh rate a 120 Hz. Tripla fotocamera da 50 MP e il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Un altro modello top di gamma dal costo decisamente inferiore è Samsung Galaxy S24 in questa versione da 8 GB di RAM e memoria interna da 256 GB che potrai avere a soli 619,90 euro. Gode di un display Dynamic AMOLED 2X con risoluzione da 2340 x 1080 p e straordinaria fotocamera multipla da 50 MP. Ha un peso di soli 167 g e uno spessore di appena 7,6 mm.

Ovviamente tutte queste promozioni che ti ho segnalato hanno i minuti contati e le unità disponibili sono veramente poche. Quindi devi fare in fretta. Acquista il tuo smartphone preferito a un prezzo incredibilmente basso su eBay e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare le spedizioni. Ricordati di inserire il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.