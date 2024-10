EA Sports FC 25 a 69,90 euro è la nuova offerta tech di Esselunga

Da Esselunga c’è una nuova offerta tech, e questa volta non si tratta di uno smartphone. Fino al 16 ottobre, infatti, è disponibile il nuovissimo EA Sports FC 25 per PlayStation 5 e PlayStation 4, al prezzo di 69,90 euro.

Le novità del nuovo capitolo EA

Sviluppato da Electronic Arts, il titolo è il secondo capitolo della serie EA Sports FC, pubblicato soltanto qualche giorno fa – il 27 settembre 2024. Il nuovo capitolo introduce diverse novità, volte a migliorare sia il gameplay che il coinvolgimento degli sviluppatori. Non a caso, ha ricevuto ottimi voti tra le prime recensioni online.

Il prezzo proposto da Esselunga per la sua nuova offerta tech è di 69,90 euro. Più economico rispetto ad altre catene più note, ma comunque in linea con il prezzo di listino ufficiale. In ogni caso, l’offerta è ottima, viste le nuove modalità e funzionalità che il gioco propone: dall’inedita Rush 5 vs 5, al controllo tattico grazie a FC IQ.

EA Sports FC 25 è disponibile per l’acquisto da Esselunga al prezzo di 69,90 euro, sia nella versione per PlayStation 5 che per PlayStation 4. La promozione è valida fino al 16 ottobre e in tutti i punti vendita aderenti dell’insegna.