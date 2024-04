EA SPORTS FC 24 per Xbox: sconto FOLLE del 69% su Amazon

Un’offerta da non perdere sta esaltando gli appassionati di calcio e videogiochi. EA SPORTS FC 24 per Xbox è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 69%. Se sei un fan incallito del calcio virtuale, questo è il momento perfetto per mettere le mani su questo titolo e vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo stracciato di soli 24,99 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per Xbox: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Al cuore di EA SPORTS FC 24 c’è HyperMotionV, una tecnologia innovativa che porta il realismo del calcio reale direttamente nella tua console. Grazie ai dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, comprese competizioni prestigiose come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga, il gioco cattura il ritmo e la fluidità del calcio professionistico in modo senza precedenti.

Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta offrono una profondità e una varietà che rendono ogni partita unica. Dai modelli dei giocatori SAPIEN alle loro mosse sul campo, ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica.

L’esperienza televisiva è portata a un livello superiore, con un pubblico vibrante e una telecronaca avvincente che ti farà sentire come se fossi sul campo. Inoltre, con Ultimate Team, puoi creare la tua rosa dei sogni, reclutando sia giocatori che calciatrici del presente e del passato per costruire una squadra imbattibile.

E se vuoi vivere il calcio da una prospettiva diversa, la modalità Carriera ti consente di scegliere se scendere in campo come giocatore o prendere le redini come tecnico. Scrivi la tua storia calcistica, gestisci il tuo club e porta la tua squadra alla gloria.

Con uno sconto del genere, non c’è tempo da perdere. Prendi il controllo del campo da gioco con EA SPORTS FC 24 e immergiti in un’esperienza di calcio senza precedenti. Approfitta subito del sconto folle del 69% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di 24,99 euro, prima che sia troppo tardi.